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NBA／字母哥延長賽拿10分 公鹿逆轉76人

體育新聞組／綜合報導
字母哥（左）延長賽獨拿10分，帶領公鹿以109：105逆轉擊退76人。（美聯社）
字母哥（左）延長賽獨拿10分，帶領公鹿以109：105逆轉擊退76人。（美聯社）

近況火熱的「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）雖然沒有達成連續4場大三元的紀錄，但17日仍飆出32分15籃板5助攻，其中延長賽更獨拿10分，帶領公鹿以109：105逆轉擊退76人。公鹿拿下5連勝，也是最近11場比賽中的第10勝。

全聯盟防守效率第4的76人，上半場把進攻效率聯盟前4的公鹿壓制到僅得到31分，投籃命中率25%，三分球命中率更僅有5.9%，這也是公鹿過去5年來半場得分第2低的比賽。

陷入14分落後的公鹿，第三節靠著迪文森佐（Donte DiVincenzo）、洛培茲（Brook Lopez）和安戴托昆波聯手攻下27分，試圖追回比分，不過76人仍帶著9分領先進入決勝期。

安戴托昆波第四節又拿下9分，同時公鹿也迫使對手的命中率大幅跌落到僅有29.2%，在比賽後段重新取得領先，但柯爾克瑪茲（Furkan Korkmaz）終場前轟進追平比分的三分球，硬是將比賽逼進延長。安戴托昆波延長賽身先士卒，個人攻下10分，確保公鹿勝利到手。

迪文森佐20分8籃板5助攻3抄截，哈勒戴（Jrue Holiday）19分6籃板6助攻3抄截，洛培茲14分7籃板，米道頓（Khris Middleton）15分4籃板，卻出現8次失誤。

西蒙斯（Ben Simmons）在延長賽投進本季第3記三分球，全場攻下13分12助攻10籃板2抄截2阻攻，這是他本季第4次大三元，生涯累積32次，追平朗多（Rajon Rondo），並列史上第13名。

哈里斯（Tobias Harris）得到19分9籃板4助攻，格林（Danny Green）18分6籃板；哈沃德（Dwight Howard）13分15籃板，生涯籃板數累積14012個，成為史上第12位達此里程碑的球員。

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