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NBA／林書豪右手曾不對勁 暴龍季後賽時投不了三分球

體育新聞組／綜合報導
林書豪自曝當年在暴龍隊季後賽時右手手肘出現骨刺，導致投籃距離最遠僅到罰球線，投不了三分球。(路透)
林書豪自曝當年在暴龍隊季後賽時右手手肘出現骨刺，導致投籃距離最遠僅到罰球線，投不了三分球。(路透)

仍在尋求NBA機會的林書豪，17日接受《紐約時報》記者史坦（Marc Stein）專訪，除了重申自己還有再戰NBA的實力外，也爆料自己曾因傷導致投籃距離僅到罰球線，讓他不得不在季後進行手術。

➤➤➤「我屬於NBA」林書豪：重返聯盟只是時間問題

林書豪在2019年隨著暴龍拿下總冠軍，但在系列賽中僅亮相51秒，遭到酸民以「總冠軍戒是躺來的」惡言相向，當時林書豪曾強烈做出回應，而今日史坦再度提及此事，林書豪則顯得相當釋懷，「我是第一個贏得NBA總冠軍的亞裔美國人，所以這具有特別的意義，當我看到這座城市以及這個國家，每個人團結起來支持暴龍，有200萬人與冠軍隊伍一同遊行，這是令人難以置信的。」

林書豪也透露加盟暴龍後，自己有10至12場的比賽來證明身手，以進入球隊輪換陣容，但卻遭逢傷勢困擾，「當我剛到暴龍時，就已經開始覺得不太對勁，到了季後賽上，我連三分球都無法出手，因為我的右手肘部有一個小骨刺，那時沒有人知道，而總決賽結束之後，我的投籃距離僅到罰球線。」

林書豪加盟暴龍後出賽23場，場均僅能貢獻7.0分、2.6籃板、2.2助攻，三分線命中率更是僅2成，表現不如以往的情況下，也讓林書豪在休賽季不得不接受手術，「我當時非常掙扎，心裡深處的那些傷勢及恐懼依然揮之不去，我懷疑自己無法闖過這些關卡，心理建設遠比復健訓練還要來得難受。」

林書豪 NBA 紐約時報

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「我屬於NBA」林書豪：重返聯盟只是時間問題

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