NBA／波士頓愛恨情結 詹皇拓展投資版圖傳入股紅襪

詹姆斯成紅襪股東之一。（路透）

MLB官網引述消息人士的話報導，NBA巨星詹姆斯（LeBron James）雖在NBA季後賽 一再輾壓波士頓 塞爾蒂克隊，現在卻可能成為同城紅襪隊的股東。

《波士頓環球報》記者西爾弗曼（Mike Silverman）率先報導，詹姆斯將持有芬威體育集團（Fenway Sports Group）的未知股份。該集團是紅襪隊和利物浦足球 俱樂部的母公司。

芬威體育集團尚未宣布詹姆斯為合夥人，主要是因為在正式達成交易前，還有一些後勤工作有待完成。

目前效力洛杉磯湖人隊的詹姆斯自2011年以來就擁有利物浦足球隊經營權的2%股份。詹姆斯的密友兼長期業務夥伴卡特（Maverick Carter）也將加入FSG。

除了身為史上最佳運動員之一，36歲的詹姆斯也很有商業頭腦。在成為FSG的合作夥伴後，他也將成為紅襪隊和FSG其他幾個子公司如Roush Fenway Racing、NESN和Fenway Sports Management的部分股東。

詹姆斯和波士頓之間的關係一直錯綜複雜。塞爾蒂克隊在2008年和2010年季後賽淘汰了詹姆斯所屬的克利夫蘭騎士隊，並在這兩個賽季打入總決賽。

但是詹姆斯在隨後幾年中大舉反撲，在2011年和2012年效力邁阿密熱火隊，以及2015年、2017年和2018年重返騎士隊時，始終讓塞爾蒂克隊打不進季後賽。

當然，詹姆斯現在正在塞爾蒂克的死對頭湖人隊陣中，未來雙方若在年度冠決賽中碰頭時會是什麼場景，球迷們可以先想像一下。