我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打1億908萬劑疫苗 27.5%成人接種

WHO將公布新冠起源報告 中野生動物農場或為源頭

NBA／轉發訓練師推文 林書豪用據證明G聯盟賽季成功

記者陳元廷／綜合報導
Getty Images
Getty Images

G聯盟賽季告終、暫時回家靜待NBA機會，林書豪日前轉了個人訓練師推特發文，以數據方式解析自己G聯盟本季成功，看得出來很以自己表現為榮。

訓練師提到，林書豪場均20分排聯盟第7，且出手次數僅12次，上場時間31分鐘也不多，而6.5助攻也是聯盟第4高，此外三項命中率更都來到生涯新高。

也就是整體命中率為50%、三分命中率43%與罰球命中率88%都是超水準發揮，林書豪也成為G聯盟賽季達標50-40-85%的唯一人，防守效率值更高居聯盟第2。

林書豪轉推訓練師發文表示：「我們盡了全力，剩下一切就交給上帝。」值得一提是，最新消息指林書豪G聯盟隊友托波尼（Axel Toupane）得到公鹿雙向合約。

林書豪 推特 NBA

上一則

NBA／柯瑞生日飆分遺憾 「沒能在33歲拿33分」

延伸閱讀

G聯盟抓到罵林書豪「新冠病毒」球員 將內部處理

G聯盟抓到罵林書豪「新冠病毒」球員 將內部處理
NBA／卡在豪華稅…媒體：林書豪與勇士緣分 至此為止

NBA／卡在豪華稅…媒體：林書豪與勇士緣分 至此為止
NBA／G聯盟落幕了 林書豪還有機會重返聯盟嗎？

NBA／G聯盟落幕了 林書豪還有機會重返聯盟嗎？
NBA／林書豪砍20分救不回 勇士G聯盟無緣決賽

NBA／林書豪砍20分救不回 勇士G聯盟無緣決賽

熱門新聞

林書豪(左)近日結束發展聯盟賽事。(取材自微博)

G聯盟抓到罵林書豪「新冠病毒」球員 將內部處理

2021-03-12 19:44
德尚博連續兩輪在第六洞不按常理打球，反而讓他最後奪冠。（Getty Images）

PGA／神！算出離洞口最近距離 高球「科學家」逆襲奪冠

2021-03-09 07:30
加藤優有「最正日本女棒球員」的稱號。（取材自Instagram）

別光看臉蛋！日本最美女棒球員加藤優喊聲：看看球技吧

2021-03-09 08:30
44歲的羅納度(左)與傳出懷孕消息的30歲女友洛克絲。 （路透）

足球／球星羅納度結紮10年 嫩女友懷孕 原來靠「這招」

2021-03-11 08:00
大坂直美曬比基尼照片。（取材自Instagram）

網球／大坂直美曬火辣比基尼照 球迷暴動了

2021-03-12 08:00
柯瑞與溜馬沙波尼斯置物櫃差異極大，讓不少球迷質疑難道連全明星賽都有「學長學弟制」？ （取材自推特＠Hoop Central）

NBA／明星賽大小眼？柯瑞的置物櫃超高級 他的長這樣…

2021-03-10 08:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「該死的中國人，滾回中國」哈林區男子當街毆打亞裔男

「該死的中國人，滾回中國」哈林區男子當街毆打亞裔男
專家：打疫苗只能確保三個月有效 仍可能被感染要小心

專家：打疫苗只能確保三個月有效 仍可能被感染要小心
批評解除口罩規定 德州拉麵店被噴漆「滾回中國」

批評解除口罩規定 德州拉麵店被噴漆「滾回中國」
韓裔博主曼哈頓被白女大罵「x子，滾回共產主義中國」

韓裔博主曼哈頓被白女大罵「x子，滾回共產主義中國」
全面移改試水？眾院本周先表決2移改法案

全面移改試水？眾院本周先表決2移改法案