NBA／轉發訓練師推文 林書豪用據證明G聯盟賽季成功

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G聯盟賽季告終、暫時回家靜待NBA 機會，林書豪 日前轉了個人訓練師推特 發文，以數據方式解析自己G聯盟本季成功，看得出來很以自己表現為榮。

We do our best, trust God w the rest 🙌🏼

S/o trainer Jwa for always havin my back 💪🏼

Was an honor suitin up w @GLeagueWarriors #SeaDubs https://t.co/GN2onghR3l — Jeremy Lin (@JLin7) March 15, 2021

訓練師提到，林書豪場均20分排聯盟第7，且出手次數僅12次，上場時間31分鐘也不多，而6.5助攻也是聯盟第4高，此外三項命中率更都來到生涯新高。

也就是整體命中率為50%、三分命中率43%與罰球命中率88%都是超水準發揮，林書豪也成為G聯盟賽季達標50-40-85%的唯一人，防守效率值更高居聯盟第2。

林書豪轉推訓練師發文表示：「我們盡了全力，剩下一切就交給上帝。」值得一提是，最新消息指林書豪G聯盟隊友托波尼（Axel Toupane）得到公鹿雙向合約。