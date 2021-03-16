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NCAA／疫情攪局…「3月瘋」回來了 老面孔不見了

體育新聞組／綜合報導
岡薩加大學本季不敗，成NCCA「3月瘋」第一種子。（路透）
岡薩加大學本季不敗，成NCCA「3月瘋」第一種子。（路透）

每年「3月瘋」的全美大學體育聯盟（NCAA）籃球賽，去年因新冠病毒疫情而取消，今年回歸充滿前所未有的挑戰，從最後的籤表可見一斑。

NCAA男籃賽到共有68支隊伍參加，往年分散於全美各地開打，今年則集中在印第安納州印第安納波利斯（Indianapolis）舉行，從18日一直打到4月5日，主辦單位也將確保各項防疫措施到位。

法新社報導，每年帶來約10億元收入的NCAA籃球賽，是美國電視轉播的重要體育賽事之一，不僅可看到美國職籃NBA明日之星，預測哪隊奪得男籃賽冠軍更是美國一大傳統。

而本季在前冠軍隊伍維吉尼亞大學（University of Virginia）、杜克大學（Duke University）和堪薩斯大學（University of Kansas）上周先後因篩檢出新冠病毒陽性反應病例而失格後，訂定安全規範顯然有其必要。

接待旅館每層樓只能安置一支球隊，每間房只能住一人，且口罩、社交距離和社交追蹤儀器等防疫措施一樣都不能少。球隊必須於抵達印第安納波利斯前7天繳交病毒檢測陰性報告，抵達後更須每日採檢。

每支球隊湊滿5人即可出賽；因疫情關係，籤表上的球隊隨時可以替換，在出戰前48小時都可用備用球隊遞補。

NCAA男籃依區共有4個一號種子球隊，分別為岡薩加大學（Gonzaga University）、貝勒大學（Baylor University）、伊利諾大學（University of Illinois）以及密西根大學（University of Michigan）。

整體第一種子球隊則為本季未嘗敗績的岡大鬥牛犬隊，目前戰績26勝0敗的岡大有機會成為繼印第安納大學（Indiana University）1975-76球季32連勝奪冠後，首支締造整季不敗的冠軍隊伍。

岡大男籃教練費攸（Mark Few）告訴ESPN，去年岡大就是奪冠大熱門，賽事卻因疫情取消，讓人心碎。

岡大NCAA歷來最好成績是2017年闖進冠軍賽，但最後敗給北卡，拿下亞軍。

美聯社報導，受疫情和戰績欠佳等各種因素影響，杜克大學、肯塔基大學（University of Kentucky）和路易維爾大學（University of Louisville）3隊今年都未能出席3月瘋男籃賽，為1976年以來首見。

NCAA 疫情 美國

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