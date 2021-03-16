NBA／字母哥連3場大三元 公鹿第1人

安戴托昆波（左）連續三場繳出大三元。（美聯社）

公鹿接連與巫師交手，「字母 哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）再度大開殺戒，全場狂砍31分15籃板10助攻3抄截，加上公鹿全隊7人得分超過雙位數，以133：122力壓巫師，取得4連勝，也是近期10場比賽中的第9勝。而黃蜂與國王再碰頭，國王再度搞砸末節，以116：122輸給黃蜂。

本場比賽這是安戴托昆波本季第７次大三元，生涯累積25次，追平崔斯勒（Clyde Drexler），並列史上第20名。此外，根據統計，安戴托昆波更成為公鹿隊史第一位連3場繳出大三元的球員，打破賈霸（Kareem Jabbar）的紀錄。

公鹿第二節在安戴托昆波和米道頓合拿19分的帶動下，一度拉開18分差，半場打完仍握有69：55的領先優勢；公鹿進入下半場火力依舊猛烈，一波19：5的攻勢，比分差距更擴大到26分差；比爾（Bradley Beal）單節豪取16分，也讓巫師稍微縮小差距，但雙方仍是16分差。

巫師雙星第四節力挽狂瀾，兩人聯手攻下21分，趁著公鹿進攻不穩，一口氣追到僅差5分；安戴托昆波挺身而出，個人獨拿8分，重新穩定軍心。最終迫使巫師吞下4連敗。

●黃蜂逆轉勝國王

另一場比賽，國王帶著5分領先優勢進入第4節但無法守成，倒數1分33秒被海瓦德（Gordon Hayward）扣籃加罰進算反超，且未能把握黃蜂2罰不進，自己進攻也停擺。

黃蜂此役以洛齊爾（Terry Rozier）攻26分居首，海瓦德添25分，此外蟬聯分區單月最佳新秀的小鮑爾 拿到16分、4籃板與4助攻。