我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打1億908萬劑疫苗 27.5%成人接種

WHO將公布新冠起源報告 中野生動物農場或為源頭

NBA／字母哥連3場大三元 公鹿第1人

體育新聞組／綜合報導
安戴托昆波（左）連續三場繳出大三元。（美聯社）
安戴托昆波（左）連續三場繳出大三元。（美聯社）

公鹿接連與巫師交手，「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）再度大開殺戒，全場狂砍31分15籃板10助攻3抄截，加上公鹿全隊7人得分超過雙位數，以133：122力壓巫師，取得4連勝，也是近期10場比賽中的第9勝。而黃蜂與國王再碰頭，國王再度搞砸末節，以116：122輸給黃蜂。

本場比賽這是安戴托昆波本季第７次大三元，生涯累積25次，追平崔斯勒（Clyde Drexler），並列史上第20名。此外，根據統計，安戴托昆波更成為公鹿隊史第一位連3場繳出大三元的球員，打破賈霸（Kareem Jabbar）的紀錄。

公鹿第二節在安戴托昆波和米道頓合拿19分的帶動下，一度拉開18分差，半場打完仍握有69：55的領先優勢；公鹿進入下半場火力依舊猛烈，一波19：5的攻勢，比分差距更擴大到26分差；比爾（Bradley Beal）單節豪取16分，也讓巫師稍微縮小差距，但雙方仍是16分差。

巫師雙星第四節力挽狂瀾，兩人聯手攻下21分，趁著公鹿進攻不穩，一口氣追到僅差5分；安戴托昆波挺身而出，個人獨拿8分，重新穩定軍心。最終迫使巫師吞下4連敗。

●黃蜂逆轉勝國王

另一場比賽，國王帶著5分領先優勢進入第4節但無法守成，倒數1分33秒被海瓦德（Gordon Hayward）扣籃加罰進算反超，且未能把握黃蜂2罰不進，自己進攻也停擺。

黃蜂此役以洛齊爾（Terry Rozier）攻26分居首，海瓦德添25分，此外蟬聯分區單月最佳新秀的小鮑爾拿到16分、4籃板與4助攻。

鮑爾 字母

上一則

NCAA／疫情攪局…「3月瘋」回來了 老面孔不見了

延伸閱讀

NBA／字母哥、衛少互飆大三元 公鹿險勝巫師

NBA／字母哥、衛少互飆大三元 公鹿險勝巫師
NBA／喬丹沒看走眼…小鮑爾4數據新秀之冠 60年來第一人

NBA／喬丹沒看走眼…小鮑爾4數據新秀之冠 60年來第一人
NBA／詹姆斯保養「龍體」有方 字母哥：不可思議

NBA／詹姆斯保養「龍體」有方 字母哥：不可思議
NBA／16投16中…字母哥完美命中率 如願拿明星賽MVP

NBA／16投16中…字母哥完美命中率 如願拿明星賽MVP

熱門新聞

林書豪(左)近日結束發展聯盟賽事。(取材自微博)

G聯盟抓到罵林書豪「新冠病毒」球員 將內部處理

2021-03-12 19:44
德尚博連續兩輪在第六洞不按常理打球，反而讓他最後奪冠。（Getty Images）

PGA／神！算出離洞口最近距離 高球「科學家」逆襲奪冠

2021-03-09 07:30
加藤優有「最正日本女棒球員」的稱號。（取材自Instagram）

別光看臉蛋！日本最美女棒球員加藤優喊聲：看看球技吧

2021-03-09 08:30
44歲的羅納度(左)與傳出懷孕消息的30歲女友洛克絲。 （路透）

足球／球星羅納度結紮10年 嫩女友懷孕 原來靠「這招」

2021-03-11 08:00
大坂直美曬比基尼照片。（取材自Instagram）

網球／大坂直美曬火辣比基尼照 球迷暴動了

2021-03-12 08:00
柯瑞與溜馬沙波尼斯置物櫃差異極大，讓不少球迷質疑難道連全明星賽都有「學長學弟制」？ （取材自推特＠Hoop Central）

NBA／明星賽大小眼？柯瑞的置物櫃超高級 他的長這樣…

2021-03-10 08:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「該死的中國人，滾回中國」哈林區男子當街毆打亞裔男

「該死的中國人，滾回中國」哈林區男子當街毆打亞裔男
批評解除口罩規定 德州拉麵店被噴漆「滾回中國」

批評解除口罩規定 德州拉麵店被噴漆「滾回中國」
專家：打疫苗只能確保三個月有效 仍可能被感染要小心

專家：打疫苗只能確保三個月有效 仍可能被感染要小心
紓困金入帳…有人喊「救命錢」、有人怨「望眼欲穿」

紓困金入帳…有人喊「救命錢」、有人怨「望眼欲穿」
韓裔博主曼哈頓被白女大罵「x子，滾回共產主義中國」

韓裔博主曼哈頓被白女大罵「x子，滾回共產主義中國」