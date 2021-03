籃球／美超狂高中生單場抓42籃板 影片像大人對打小孩

美國肯塔基州 貝佛利高中長人奎爾(Bol Kuir)身高7呎3吋(約221公分),擁有超人級別身材優勢的他一張跳躍在空中試圖封阻的照片在網路上瘋傳,在13日的比賽中還創下狂抓了42籃板8火鍋附帶25分的誇張紀錄,讓眾人不敢置信。

美聯社報導,奎爾不符年齡的身長在場上格外醒目,他出身於非洲南蘇丹,在舉家移民 美國後才開始接觸籃球,得天獨厚的身材優勢讓他場均能砍下14.8分、14.2籃板以及4.2阻攻。

13日的比賽由貝佛利高中對陣勞倫斯縣高中,兩隊廝殺至二度延長賽才分出勝負,最終奎爾所屬的貝佛利高中以78:77一分險勝。教頭湯普森(Mark Thompson)說,在助理教練拿到統計表發現奎爾抓了42籃板時驚嚇表示:「你不是在開玩笑吧?」他也透露,雖然奎爾身材高大,但運動能力卻相當優異,「你看他在場上的動作,不管是協防時的位移與判斷都很出色,實在看不出他只接受過一年的正規訓練。」

奎爾的單場42籃板數據固然嚇人,但並未打破肯塔基當州的紀錄,該州紀錄由1957年2月21日弗雷多尼爾學院的米爾頓(Russ Milton)所創,當時他抓下了48個籃板。

