NBA／火箭不敵綠衫軍苦吞16連敗 創成軍以來第2長紀錄

火箭苦吞16連敗，寫下改名休士頓火箭以來的最長連敗紀錄。塞爾蒂克隊贏球功臣之一的泰托姆（持球者）攻下23分。 (美聯社)

塞爾蒂克總教練史蒂文斯（Brad Stevens）賽前談到火箭時，表示對手有許多球風強硬、充滿對抗性的球員，因此球隊必須謹慎面對。

不過言猶在耳，在雙方對戰後，火箭仍止不住近期的頹勢，最終以107比134慘敗。原本在2月5日時，火箭勝率還超過5成，但接下來卻是苦吞16連敗，寫下改為休士頓火箭以來的最長連敗紀錄。

若以隊史來看，火箭成軍之初名為聖地牙哥 火箭，他們在第一年曾經先後吞下17連敗和15連敗。

布朗（Jaylen Brown）得到24分，泰托姆（Jayson Tatum）23分6籃板6助攻，華克（Kemba Walker）16分6籃板5助攻，威廉 斯（Robert Williams III）16分13籃板3阻攻，湯普森（Tristan Thompson）8分13籃板。

火箭以歐拉迪波（Victor Oladipo）得分最高，他拿到26分6籃板4助攻，馬丁（KJ Martin Jr.）21分4籃板3助攻2抄截，波特 （Kevin Porter Jr.） 11分7助攻。

塞爾蒂克最近6場比賽中拿下5勝，戰績20勝18敗名列東區第5。