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NBA／19歲菜鳥砍5記三分球 雷霆劈灰熊

體育新聞組／綜合報導
雷霆新秀波庫舍夫斯基23分寫下生涯最佳，其中包括5顆三分球。（Getty Images）
雷霆新秀波庫舍夫斯基23分寫下生涯最佳，其中包括5顆三分球。（Getty Images）

亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）回歸攻下30分5助攻4籃板，加上首輪17順位新秀波庫舍夫斯基（Aleksej Pokusevski）轟進生涯新高23分10籃板，雷霆挾著7人得分達兩位數的均衡火力，在主場以128：122逆轉擊退灰熊。

威廉森（Kenrich Williams）得到17分，布朗（Moses Brown）13分，傑若米（Ty Jerome）12分6籃板5助攻2抄截，米勒（Darius Miller）11分，羅比（Isaiah Roby）10分8籃板2阻攻，不過卻出現9次失誤。雷霆團隊命中率達到57.6%，並且投進16記三分球。

灰熊前三節打完靠著更出色的進攻表現，取得10分領先優勢，但第四節形勢大翻轉。亞歷山大單節獨到9分，替補上場的威廉斯和米勒合拿14分，雷霆繳出7成命中率，而灰熊則是大幅跌到僅勝31.8%，雷霆打出38比22的比分差距，一口氣扭轉戰局。

「我認為我們展現出絕佳的韌性。」雷霆主帥戴格諾（Mark Daigneault）說。

波庫舍夫斯基無疑是比賽的焦點之一，他這場比賽先發打了39分鐘，砍進5記三分球，他以19歲又79天成為聯盟史上第2年輕單場至少轟進5記三分球，排名第一的是詹姆斯，紀錄為18歲又354天。

亞歷山大賽後也稱讚這位來自塞爾維亞的新秀的表現。「他充滿自信。每天都在持續進步中。我的工作就是確保他能維持積極的心態，繼續成長。」

灰熊陣中同樣7人得分兩位數，莫蘭特（Ja Morant）得到22分7助攻，瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）16分14籃板4助攻，布魯克斯（Dillon Brooks）19分，安德森（Kyle Anderson）13分。

威廉

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