NBA／哈里斯領軍76人 痛辛馬刺奪5連勝

安比德因傷缺陣，76人全隊依然士氣高昂，哈里斯（持球者）攻下23分。(路透)

費城 76人在主場以134比99痛宰馬刺 ，送給睽違一年重新回到球場觀戰的3071名球迷一份絕佳禮物！

雖然主力中鋒安比德（Joel Embiid）因傷缺陣，但其他人挺身而出，哈里斯（Tobias Harris）攻下23分9籃板7助攻2抄截，西蒙斯（Ben Simmons）得到14分9助攻4籃板，小柯瑞 （Seth Curry）21分4籃板4助攻；格林（Danny Green）和柯爾克瑪茲（Furkan Korkmaz）各拿到16分。

76人團隊命中率高達57.1%，其中第三節火力更是全面爆發，繳出將近8成的命中率，單節豪取46分，這讓球隊在三節打完後已經取得33分差的巨大領先優勢。

由於安比德至少要缺席一段時間，為了確保東區龍頭之位，所有人都必須有所貢獻。「我們必須堅持下去。我們擁有全部的贏球要件。」西蒙斯說。安比德預估將在兩週後接受重新評估。

76人取得5連勝，在最近11場比賽中贏得9勝。

德羅展（DeMar DeRozan）因父親葬禮持續缺席，少了核心要角，也讓馬刺攻守完全失序。懷特（Derrick White）得到17分4籃板4助攻4阻攻2抄截，尤班克斯（Drew Eubanks）17分9籃板，華克（Lonnie Walker IV）15分，墨瑞（Dejounte Murray）14分6籃板。