NBA／格林送大三元為柯瑞慶生 兩人飆分扳倒爵士

當壽星的柯瑞繳出32分，賽後親吻來現場看他比賽的小兒子。( 美聯社 )

3月14日是柯瑞 （Stephen Curry）的33歲生日，他在對聯盟龍頭爵士的比賽中攻下32分9助攻5籃板，搭配格林（Draymond Green）的大三元和維金斯（Andrew Wiggins）賽季新高28分，勇士 團隊繳出56.2%的命中率，以131比119轟垮對手，結束4連敗。

柯瑞賽後開玩笑地說：「我在比賽中失手了一記罰球，這也讓我沒辦法得到33分。」柯瑞此戰是7罰6中。數據顯示，柯瑞生涯在自己生日當天總共出賽6次，平均得到26.5分，三分59投31中，命中率達到52.5%。

格林拿到11分12籃板12助攻4抄截，完成本季第2次大三元。這是他生涯第26次大三元，超越崔斯勒（Clyde Drexler）並追平貝勒（Elgin Baylor），並列史上第18名。根據統計，在格林完成大三元時，勇士戰績達到25勝1敗。

勇士前三節靠著更好的進攻表現，取得9分領先優勢；儘管爵士第四節一度將比分縮小到3分差，但始終難以扭轉戰局，柯瑞和維金斯在這一節合拿19分，進一步確保了球隊勝利。

「我們需要這一勝。我認為這是我們防守表現最好的比賽之一。每個人都很積極，展現侵略性。」維金斯說。

爵士4人得分超過20分，戈貝爾（Rudy Gobert）豪取24分28籃板4阻攻2抄截，創下爵士隊史單場籃板紀錄；米契爾（Donovan Mitchell）24分4籃板，康利（Mike Conley）23分6助攻。克拉克森（Jordan Clarkson）拿到21分，他已經連續64場比賽至少投進三分球。

「我們戰術執行狀況欠佳，也沒能限制住勇士的發揮。我們必須要打得更專注才行。」爵士總教練史奈德（Quin Snyder）賽後談到這場失利。