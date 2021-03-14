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NBA／字母哥、衛少互飆大三元 公鹿險勝巫師

體育新聞組／綜合報導
安戴托昆波（左）豪取33分11助攻11籃板，拿下大三元。（歐新社）
安戴托昆波（左）豪取33分11助攻11籃板，拿下大三元。（歐新社）

公鹿隊「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）13日展現驚人效率，全場18投12中，豪取33分11助攻11籃板，與巫師隊衛斯特布魯克（Russell Westbrook）互飆大三元，最終公鹿在客場以125：119驚險擊敗巫師。另外，雖然葛里芬（Blake Griffin）、杜蘭特（Kevin Durant）無緣登板，籃網仍靠哈登（James Harden）關鍵時刻接管戰局，以100：95擊敗活塞，近13戰拿到12勝。

根據統計，這是安戴托昆波本季第6次大三元，生涯累積24次，超越昔日名將佛雷瑟（Walt Frazier），史上排名第21。米道頓（Khris Middleton）雖然手感欠佳，只得到16分8助攻5籃板2抄截，不過他在第四節最後時刻穩穩罰進4次罰球，也確保了球隊勝利在握。

雖然比爾因左膝傷缺陣，但巫師在衛斯特布魯克和八村壘（Rui Hachimura）聯手攻下71分的帶動下，比賽中甚至一度領先，對手周旋到第四節最後階段，才以些微之差飲恨。衛斯特布魯克全場32投16中，包括三分球11投5中，狂飆42分12助攻10籃板，完成本季第11次大三元，生涯累積157次。

哈登包辦最後10分 籃網滅活塞

此外，葛里芬13日無緣代表籃網迎戰老東家活塞，而籃網雖一路壓制活塞，領先幅度卻始終拉不開，第四節更一度丟掉幾乎保持整場的領先優勢，所幸哈登及時挺身而出，決勝時刻連3波單打取分，最後更補上宣判活塞死刑的兩罰，籃網最後拿到的10分全由他個人所包辦。

哈登本場攻下24分、10助攻與10籃板，再繳大三元，厄文（Kyrie Irving）則有18分進帳。

厄文 字母

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