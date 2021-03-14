我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打1億570萬劑疫苗 26.6%成人接種

英媒：梅根想選2024美國總統 上歐普拉專訪為鋪路

NBA／柯瑞吼隊友影片瘋傳 格林：他當然可以這麼做

記者陳元廷／綜合報導
Getty Images
Getty Images

勇士日前面對快艇吞下慘敗，當家球星柯瑞（Stephen Curry）更是罕見在場邊有些動怒，被攝影鏡頭拍到他暫停時向隊友喊話時情緒相當激動，這段短短影片也在網路瘋傳引起熱議，柯瑞對此則低調回應這是在盡球隊領袖的責任而已。

「這些舉動只是就當下狀況來就事論事，就是籃球比賽一部分。試著把球隊競爭心與鬥志帶出來，然後以不同方式展現領導力」，柯瑞表示，而格林（Draymond Green）也透露，一點也不介意柯瑞偶爾吼隊友，還補充這狀況並非這麼少見。

「柯瑞當然可以吼隊友，他不常這麼做，但他絕對有權這樣做，他以前也這樣對我過」，格林說，他補充：「是啊！他真的吼過我幾次，所以別被柯瑞外表個性騙啦，他真的是會吼人的。」勇士目前戰績19勝19敗，明日15號將對龍頭爵士。

柯瑞 勇士 攝影

上一則

NBA／字母哥、衛少互飆大三元 公鹿險勝巫師

延伸閱讀

NBA／球場失意家庭得意 柯瑞老婆曬恩愛照 宛如熱戀

NBA／球場失意家庭得意 柯瑞老婆曬恩愛照 宛如熱戀
NBA／同鄉、同醫院出生 詹皇：熱愛柯瑞當隊友的每一秒

NBA／同鄉、同醫院出生 詹皇：熱愛柯瑞當隊友的每一秒
NBA／同間醫院出生 又成隊友 詹姆斯：我愛柯瑞每1秒

NBA／同間醫院出生 又成隊友 詹姆斯：我愛柯瑞每1秒
勇士續約柯瑞 「至少4年以上」外界估頂薪2.15億元

勇士續約柯瑞 「至少4年以上」外界估頂薪2.15億元

熱門新聞

林書豪(左)近日結束發展聯盟賽事。(取材自微博)

G聯盟抓到罵林書豪「新冠病毒」球員 將內部處理

2021-03-12 19:44
德尚博連續兩輪在第六洞不按常理打球，反而讓他最後奪冠。（Getty Images）

PGA／神！算出離洞口最近距離 高球「科學家」逆襲奪冠

2021-03-09 07:30
加藤優有「最正日本女棒球員」的稱號。（取材自Instagram）

別光看臉蛋！日本最美女棒球員加藤優喊聲：看看球技吧

2021-03-09 08:30
44歲的羅納度(左)與傳出懷孕消息的30歲女友洛克絲。 （路透）

足球／球星羅納度結紮10年 嫩女友懷孕 原來靠「這招」

2021-03-11 08:00
大坂直美曬比基尼照片。（取材自Instagram）

網球／大坂直美曬火辣比基尼照 球迷暴動了

2021-03-12 08:00
柯瑞與溜馬沙波尼斯置物櫃差異極大，讓不少球迷質疑難道連全明星賽都有「學長學弟制」？ （取材自推特＠Hoop Central）

NBA／明星賽大小眼？柯瑞的置物櫃超高級 他的長這樣…

2021-03-10 08:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
非洲裔男子打砸曼哈頓華埠店鋪 民眾拍照卻不報警

非洲裔男子打砸曼哈頓華埠店鋪 民眾拍照卻不報警
1400元周末入帳 使用Get My Payment可查看

1400元周末入帳 使用Get My Payment可查看
英名嘴槓梅根 遭客訴又走人 收視戶大降 公司股價跌

英名嘴槓梅根 遭客訴又走人 收視戶大降 公司股價跌
哈利梅根受訪後 英美人氣兩樣情

哈利梅根受訪後 英美人氣兩樣情
全美達成1億劑疫苗接種 美國不放AZ疫苗 他國短缺爆爭議

全美達成1億劑疫苗接種 美國不放AZ疫苗 他國短缺爆爭議