NBA／柯瑞吼隊友影片瘋傳 格林：他當然可以這麼做

勇士 日前面對快艇吞下慘敗,當家球星柯瑞 (Stephen Curry)更是罕見在場邊有些動怒,被攝影 鏡頭拍到他暫停時向隊友喊話時情緒相當激動,這段短短影片也在網路瘋傳引起熱議,柯瑞對此則低調回應這是在盡球隊領袖的責任而已。

As animated as Steph Curry’s been on the sidelines this season. Warriors getting whacked in LA. (vid via @NotScTop10plays) pic.twitter.com/0uwEmtmxev