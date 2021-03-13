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NBA／火箭15連敗了 追平20年前恥辱紀錄

記者陳元廷／綜合外電報導
火箭13日以99：114不敵聯盟龍頭爵士，苦吞15連敗，同時還創下了幾大恥辱紀錄。（美聯社）
火箭13日以99：114不敵聯盟龍頭爵士，苦吞15連敗，同時還創下了幾大恥辱紀錄。（美聯社）

連敗看不到盡頭的火箭13日賽前就先迎來壞消息，上一戰傷退的葛登（Eric Gordon）至少需休兵1個月，加上此役少了沃爾（John Wall）與歐拉迪波（Victor Oladipo），一如預料又以99：114不敵聯盟龍頭爵士，苦吞15連敗，同時還創下了幾大恥辱紀錄。

前次火箭隊史上陷入如此慘況，已經得追溯至2001-2002年賽季，球隊當時也嚐到15連敗滋味，該季戰績28勝54敗，在選秀會抽中狀元籤並選擇了姚明。而此役敗仗中唯一值得欣慰處，是火箭小將對爵士並不怯場，意外打出抵抗力。

爵士本來看似輕鬆打且3節就取得20分領先，沒想到第4節竟被窮追猛趕，一度只差4分，雖僅是曇花一現，火箭菜鳥小馬丁（Kenyon Martin Jr.）獲15分、10籃板，與只拿2輪籤就拿到的波特（Kevin Porter Jr.）砍27分、8助攻，表現值得讚賞。

爵士球員數據方面，米契爾（Donovan Mitchell）豪取28分、8助攻與7籃板，康利（Mike Conley）挹注20分，戈貝爾（Rudy Gobert）則有14分、13籃板與6阻攻貢獻，爵士全明星賽前罕見吞2連敗，如今下半季開始也以勝利迎接重啟。

輸給爵士隊，火箭寫下20年來最長連敗，更是隊史第二長連敗紀錄，上次贏球已經是2月1日。在哈登（James Harden）走後，火箭失速墜落，外界也盛傳球隊將進入跳樓大拍賣模式，交易大限前恐有人員異動大動作。

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