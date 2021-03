抓到了！罵林書豪「新冠病毒」球員 G聯盟將內部處理

華裔籃球明星林書豪 近日結束G聯盟賽事返回舊金山,據「The Athletic」記者查拉尼亞(Shams Charania)爆料,發展聯盟已查出在比賽中對林書豪喊「新冠病毒」的球員身分,並獲得林書豪確認,將進行不對外公布的「內部處理」。

NBA發展聯盟12日發表聲明表示:「我們正在內部處理此事,這一決定也得到了林書豪的支持。林書豪已經和這名球員進行會面,討論了針對亞裔美國人不斷升級的種族歧視 和暴力行為,這名球員也明白了他的行為對林書豪所產生的影響。」

