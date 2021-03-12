抓到了！罵林書豪「新冠病毒」球員 G聯盟將內部處理

林書豪(左)近日結束發展聯盟賽事。(取材自微博)

華裔籃球明星林書豪 近日結束G聯盟賽事返回舊金山，據「The Athletic」記者查拉尼亞（Shams Charania）爆料，發展聯盟已查出在比賽中對林書豪喊「新冠病毒」的球員身分，並獲得林書豪確認，將進行不對外公布的「內部處理」。

NBA發展聯盟12日發表聲明表示：「我們正在內部處理此事，這一決定也得到了林書豪的支持。林書豪已經和這名球員進行會面，討論了針對亞裔美國人不斷升級的種族歧視 和暴力行為，這名球員也明白了他的行為對林書豪所產生的影響。」

After an investigation, the NBA G League identified the player who said “coronavirus” toward Jeremy Lin during a game and is handling the matter internally with Lin’s support, @TheAthletic @Stadium has learned. Statement from a G League spokesperson: pic.twitter.com/YaDf6CzjcA — Shams Charania (@ShamsCharania) March 12, 2021

此前，林書豪透過社交媒體透露，他被發展聯盟的一名球員稱為「新冠病毒」，同時講述自己長期受到種族歧視的遭遇。林書豪表示要為之抗爭，這不僅僅是為了他自己，更是為了無數後來人能夠獲得應有的公平。

之後，NBA發展聯盟宣布對此事展開調查，包括勇士 隊主帥柯爾（Steve Kerr），以及勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）也表達力挺林書豪。

林書豪所屬的聖塔克魯茲勇士隊9日在G聯盟準決賽止步，並結束了今年賽季，儘管繳出場均近20分的好成績，「NBC Sports」灣區記者艾斯本諾薩（Alex Espinoza）仍撰文表示，林書豪與勇士隊的緣份看起來是到此為止了，林書豪未來能否重返NBA依舊受到關注。