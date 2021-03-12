NBA／同間醫院出生 又成隊友 詹姆斯：我愛柯瑞每1秒

詹姆斯(右)與柯瑞在NBA明星賽當隊友。(Getty Images)

過去曾4度在總冠軍賽上互為對手，本屆全明星賽讓詹姆斯（LeBron James）與柯瑞 （Stephen Curry）生涯首次以隊友身分登場，2大巨星更不介意在推特大呼難得。

詹姆斯就發言表示：「終於有這機會，跟柯瑞同隊上場比賽，實在等好久，我熱愛跟他在一起的每一秒。」還在後面特別註記他跟柯瑞都是來自俄亥俄州 阿克隆(Akron)的孩子。

而柯瑞也透過社群媒體 回應詹姆斯厚愛說：「給你滿滿的愛，我的好兄弟，我們攜手合作讓詹姆斯明星隊拿到勝利。」他同時也在最後補上阿克隆的標籤。

事實上，相差3歲的詹姆斯與柯瑞不只同在阿克隆出生，還是在同一家醫院，只是一般講柯瑞家鄉，都是講他出生過程中待較久的夏洛特(Charlotte)，較少是指出生地。

此外，自從全明星賽改制為雙方隊長選秀，詹姆斯已連4年都是贏家，讓他也笑喊：「希望聯盟讓我從全明星賽隊長退休，這樣我就能永遠保有完美戰績。」