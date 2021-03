NBA／同間醫院出生 又成隊友 詹姆斯：我愛柯瑞每1秒

過去曾4度在總冠軍賽上互為對手,本屆全明星賽讓詹姆斯(LeBron James)與柯瑞 (Stephen Curry)生涯首次以隊友身分登場,2大巨星更不介意在推特大呼難得。

詹姆斯就發言表示:「終於有這機會,跟柯瑞同隊上場比賽,實在等好久,我熱愛跟他在一起的每一秒。」還在後面特別註記他跟柯瑞都是來自俄亥俄州 阿克隆(Akron)的孩子。

而柯瑞也透過社群媒體 回應詹姆斯厚愛說:「給你滿滿的愛,我的好兄弟,我們攜手合作讓詹姆斯明星隊拿到勝利。」他同時也在最後補上阿克隆的標籤。

Much love bro! #TeamLeBron with the W while we at it. #akron https://t.co/rjY0RKwx1v