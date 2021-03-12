NCAA／球員染疫 杜克大學缺席3月瘋…中斷連續24年紀錄

杜克大學「藍魔鬼」男籃不知道擊敗路易斯維爾是本季後一戰。（路透）

杜克大學男籃球隊11日發布聲明，因隊上出現新冠病毒陽性病例，本季賽事提前結束，終結「藍魔鬼」連續24年打進NCAA錦標賽的紀錄。

杜克大學運動總監懷特（Kevin White）說，在「10日於Greensboro參與大西洋沿岸聯盟（ACC Tournament）比賽後，隊上一名成員測試呈現陽性」後，該隊退出ACC錦標賽。「因此，我們的2020-21賽季到此結束。」

在9日擊敗波士頓 學院（Boston College）和10日擊敗路易斯維爾（Louisville）後，杜克大學原訂11日晚上在ACC錦標賽8強決賽中對上佛州 大學。

杜克總教練克利澤斯基（Mike Krzyzewski）在聲明中說，「我對我們的球員深感驕傲，他們整個賽季在協助彼此和球隊方面都做得非常出色。」「遺憾的是，在Greensboro打完2場出色的比賽後，我們無法繼續一起戰鬥下去。」

「Stadium」記者古德曼（Jeff Goodman）報導，球隊被測出陽性反應的是一名練習生球員（walk-on player）。

「杜克紀事報」之前報導，該校有102名大學生在3月5日至9日之間的檢測 呈陽性反應。

杜克大學行政人員在10日給學生的電郵中寫道，呈陽性反應的學生中大多數都曾參與兄弟會活動，或是2024級新鮮人。

藍魔鬼本季戰績以13勝11敗告終，在大西洋沿岸聯盟以9勝9敗排名第10。