NBA／卡在豪華稅…媒體：林書豪與勇士緣分 至此為止

儘管林書豪在G聯盟繳出場均近20分的好成績，有記者仍撰文表示，林書豪與勇士隊的緣分看起來是到此為止了。（取材自Instagram）

林書豪 所屬的聖塔克魯茲勇士 隊9日在G聯盟準決賽止步，並結束了今年賽季，儘管繳出場均近20分的好成績，「NBC Sports」灣區記者艾斯本諾薩（Alex Espinoza）仍撰文表示，林書豪與勇士隊的緣份看起來是到此為止了。

艾斯本諾薩表示，林書豪若想在重返NBA 勇士隊，勇士就必須裁掉一人來清出空間，除此之外還有避稅問題，若簽下林書豪還得觸發豪華稅，那麼簽下他的成本便不僅僅是帳面上的那樣。

在加入G聯盟後，林書豪本季出賽11場，共有9次得分來到兩位數，更有6次砍下20分以上，合計場均19.2分3.2籃板和6.4次助攻，例行賽他的場均得分排名第七，助攻數則是名列第四。

儘管繳出好成績，當地球迷也期待他能為灣區帶來新氣象，但艾斯本諾薩直言，或許勇士球迷不想到到這句話，但沃納梅克（Brad Wanamaker）的留下會比簽下林書豪更有意義。

沃納梅克本季場均僅4.8分1.7籃板2.7助攻，投籃命中率與三分命中率分別是.358與.232，效率相當低下。

此外，目前NBA仍有16支球隊的15人名單中尚有空缺，而勇士隊被召回NBA的波爾（Jordan Poole）和曼尼恩（Nico Mannion）都表現不俗，對林書豪來說，轉投他隊或許才是正確的選擇。

林書豪也微博發文表示，過去在G聯盟的兩個月是多麼不可思議，「對我來說，最大的挑戰就是享受和擁抱這段旅程。一路充滿笑容，不管結果如何都不要認為這是理所當然的」。