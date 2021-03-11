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NBA／詹姆斯、柯瑞領銜 美國男籃奧運57人名單出爐

記者陳元廷／綜合外電報導
美國籃協今公布東京奧運57人大名單。圖為2012年奧運美國男籃隊。(新華社)
美國籃協今公布東京奧運57人大名單。圖為2012年奧運美國男籃隊。(新華社)

美國籃協11日公布東京奧運57人大名單，除NBA一線大牌球星全數入列外，其他部份當然難免幾家歡樂、幾家愁，有新人風光獲選也有人成遺珠之憾。

新增部分以鵜鶘新生代野獸前鋒威廉森（Zion Williamson）最受矚，其他還有像是今年首度入選全明星賽的尼克藍道（Julius Randle）與公牛拉文（Zach LaVine）。

至於一般公認淪為遺珠者則有像：與威廉森同梯的灰熊莫蘭特（Ja Morant）、拓荒者麥凱倫（C.J. McCollum）還有塞爾蒂克史馬特（Marcus Smart）等等好手。

36歲的詹姆斯（LeBron James）第四度入選奧運美國隊，他表示：「很榮幸能夠入選該份候選名單，但是否會參加東京奧運，會以賽季最終結果，家人意見等等因素作為參考。」同時詹姆斯表示，自己在賽季下半程並沒有休息計畫。

完整大名單如下

艾倫（Jarrett Allen）

葛登（Eric Gordon）

葛蘭特（Jerami Grant）

葛里芬（Blake Griffin）

哈勒戴（Jrue Holiday）

喬丹（DeAndre Jordan）

拉文（Zach LaVine）

藍道（Julius Randle）

羅賓森（Duncan Robinson）

羅賓森（Mitchell Robinson）

范弗利特（Fred VanVleet）

沃爾（John Wall）

威廉森（Zion Williamson）

伍德（Christian Wood）

楊恩（Trae Young）

阿德巴約（Bam Adebayo）

艾德里奇（LaMarcus Aldridge）

巴恩斯（Harrison Barnes）

比爾（Bradley Beal）

布克（Devin Booker）

波格登（Malcolm Brogdon）

布朗（Jaylen Brown）

巴特勒（Jimmy Butler）

康利（Mike Conley）

柯瑞（Stephen Curry）

戴維斯（Anthony Davis）

德羅展（DeMar DeRozan）

佐蒙德（Andre Drummond）

杜蘭特（Kevin Durant）

喬治（Paul George）

格林（Draymond Green）

哈登（James Harden）

哈瑞爾（Montrezl Harrell）

哈里斯（Joe Harris）

哈里斯（Tobias Harris）

海瓦德（Gordon Hayward）

哈沃德（Dwight Howard）

英格倫（Brandon Ingram）

厄文（Kyrie Irving）

詹姆斯（LeBron James）

庫茲瑪（Kyle Kuzma）

雷納德（Kawhi Leonard）

里拉德（Damian Lillard）

洛培茲（Brook Lopez）

勒夫（Kevin Love）

羅瑞（Kyle Lowry）

麥基（JaVale McGee）

米道頓（Khris Middleton）

米契爾（Donovan Mitchell）

歐拉迪波（Victor Oladipo）

保羅（Chris Paul）

普拉里（Mason Plumlee）

泰托姆（Jayson Tatum）

透納（Myles Turner）

華克（Kemba Walker）

衛斯特布魯克（Russell Westbrook）

懷特（Derrick White）

東京奧運 威廉 美國

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