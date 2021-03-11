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NBA／17歲拒Reebok千萬支票…詹姆斯生意經：一向看長遠

體育新聞組／綜合報導
詹姆斯一向很有生意頭腦和投資眼光。（路透）
詹姆斯一向很有生意頭腦和投資眼光。（路透）

一向很有生意頭腦和投資眼光的詹姆斯（LeBron James），近日登上了權威商業財經媒體「Fast Company」的封面。在訪談中，他表示對於投資理財，自己是一個目光比較長遠的人，並以當年知名球鞋品牌Reebok找上他的故事為例。

詹姆斯說：「當我還是一個17歲的孩子時，仍過著一般人的生活。當時Reebok拿了一張1000萬美元的支票給我，條件是要我永遠不能跟Nike或adidas進行洽談。以我當時的處境，我不清楚為何我最終沒有接受那張千萬美元支票。不過我一直以來都是想得比較長遠的人。」

高中時已經名滿全美的詹姆斯，成了當紅炸子雞，引爆籃球圈熱潮，當然也成了各大球鞋品牌追逐的目標。根據知名記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）昔日的報導，Reebok當年為了爭奪詹姆斯，曾開出10年1.15億美元的報價合約，這是3大品牌中金額最高的。

adidas傳出一開始是提出10年1億美元的合約，但最終改為6000萬美元的保障合約，加上其他的激勵條款，遭到詹姆斯拒絕；至於最後完成簽約的Nike，則是提供了7年9000萬美元的合約。

當年的經紀人古德溫（Aaron Goodwin）曾透露，詹姆斯最終選擇以更少的金額與Nike達成合作，但這已經在當時已經創下有史以來金額最高的首份球鞋代言合約紀錄。

詹姆斯和Nike一路攜手合作，並在2015年簽下10億美元的終身代言合約。

支票 投資

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