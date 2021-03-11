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NBA／季後賽對抗籃網 76人想買巴頓

體育新聞組／綜合報導
巴頓是七六人最新交易目標。（歐新社）
巴頓是七六人最新交易目標。（歐新社）

隨著布魯克林籃網隊為季後賽網羅好手，目前在東區排名首位的76人隊加強跟進。

據報導，76人籃球營運總監莫雷（Daryl Morey）在交易大限前關注包括火箭的塔克（PJ Tucker）和騎士長人南斯（Larry Nance Jr.）等許多目標，現在他又將目光指向另一個誘人的選擇：丹佛金塊隊後場主力巴頓（Will Barton）。

「Bleacher Report」記者杜馬斯（Jason Dumas）報導，76人在與金塊會談中「探詢」了交易巴頓的可能性，「消息來源指出，球團對目前的出賽名單不太滿意，已經探詢了巴頓、塔克、活塞的萊特（Delon Wright）和雷霆後衛希爾（George Hill）的交易可能。」

30歲的巴頓的中距離投籃表現很好，每場4次出手有38.8%的命中率，擅長自行運球創造投籃機會，他每場平均在至少3次運球之後出手6.5次。

巴頓目前的4年合約還剩2年，今年薪資為1370萬美元，明年為1460萬元，讓76人隊願意以等值的格林（Danny Green）交易。

但巴頓最讓人擔憂是，相對於其職涯最低的登場率18.3%，今年他的失誤率高達13.4%，而且他的防守平平。整體表現不差，但不突出。

但是76人若想在季後賽與籃網競逐得分好手，這項交易絕對是值得的決定。

季後賽 布魯克林

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