NBA／喬丹沒看走眼…小鮑爾4數據新秀之冠 60年來第一人

小鮑爾表現愈加出色，粉碎了許多人看衰的質疑聲。（Getty Images）

選秀眼光向來被外界批評的黃蜂老闆喬丹 （Michael Jordan），在2020年選秀會上以探花籤選了小鮑爾 （LaMelo Ball）時，也曾讓不少人等著看笑話，不過隨著賽季的進行，小鮑爾從板凳打到先發，表現愈加出色，也粉碎了許多人看衰的質疑聲。

截至明星賽前，小鮑爾平均得到15.8分6.3助攻6籃板1.6抄截，每場投進2.0顆三分球，三分命中率37.8%，其中在得分、助攻、籃板均領先所有新秀，是史上第6位在明星賽前有此表現的菜鳥新秀。

前5人分別是1954-55年的佩提特（Bob Pettit）、1958-59年的貝勒（Elgin Baylor）、1959-60年的張伯倫（Wilt Chamberlain）、1960-61年的「大O」羅伯森（Oscar Robertson）、1975-76年的亞當斯（Alvan Adams）。

這5名球員均贏得年度最佳新秀，除了亞當斯外，其他4人都入選了籃球名人堂以及NBA50大傳奇球星。

此外，小鮑爾全明星賽前累積533分、211個籃板、221次助攻、57次抄截，而70顆三分球也僅輸哈利 伯頓（Tyrese Haliburton）1球。

根據統計，小鮑爾更是過去60年唯一一位在全明星賽前得分、籃板、助攻、抄截總數皆高居新秀之冠的球員。

小鮑爾已經包辦東區前兩次的單月最佳新秀，看起來很有機會整季全包，而在最佳新秀的競爭路上，大概也只有哈利伯頓有機會與他一搏。