NBA／佐蒙德若被騎士買斷 湖人：他會投靠紫金軍團

今年是佐蒙德與騎士合約的最後一年。（Getty Images）

根據《紐約時報 》知名記者史坦（Marc Stein）的報導，湖人 球團內部相信，倘若佐蒙德（Andre Drummond）遭騎士買斷合約，他將會選擇投靠紫金軍團。

佐蒙德今年是合約最後一年，在2月中，騎士已經做出分道揚鑣的決定，期盼能3月25日的季中交易截止日前將其送走。同時也和佐蒙德方面達成共識，暫停讓其出賽。

不過考量到佐蒙德本季年薪高達2875萬美元，活塞在交易談判上顯然也有一定的難度。也因此，如果騎士被迫只能透過裁掉的手段處理，湖人球團將會很大的信心可以簽下佐蒙德。

佐蒙德本季總共出賽25場，平均得到17.5分13.5籃板2.6助攻1.6抄截1.2阻攻。

另一方面，根據《The Ringer》專欄作家歐康納（Kevin O'Connor）的消息，他表示湖人也對之前被裁掉的卡森斯（DeMarcus Cousins）感興趣，不過首選仍是佐蒙德。

除了湖人，籃網也是爭奪佐蒙德呼聲極高的球隊之一。籃網先前已經網羅葛里芬（Blake Griffin），他與佐蒙德過去曾在汽車 城搭檔。