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NBA／名人堂候選名單公布 皮爾斯被看好篤定當選

體育新聞組╱綜合報導
皮爾斯被看好能百分百入選名人堂。（NBA推特）
皮爾斯被看好能百分百入選名人堂。（NBA推特）

美國職籃NBA籃球名人堂（Naismith Basketball Hall of Fame）9日宣布，2021年期的候選人包括9名傑出球員和5名傑出教練，包括首度具有候選資格的兩屆總冠軍波許（Chris Bosh）、總冠軍戰MVP皮爾斯（Paul Pierce）和首位非裔總教頭羅素（Bill Russell）。

今年首次入選的名單除了前述3人外，還包括NBA史上勝場第9位的教練艾德曼（Rick Adelman）、手戴5枚冠軍戒的前湖人球員庫伯（Michael Cooper）、兩屆NCAA冠軍Villanova大學教練賴特（Jay Wright）、7度獲選WNBA全明星和2屆奧運金牌得主格瑞菲斯（Yolanda Griffith）、7屆WNBA全明星和3屆WNBA MVP傑克森（Lauren Jackson），以及NCAA冠軍和WNBA年度最佳教練史坦利（Marianne Stanley）。

今年再度入選的候選人包括：高中籃賽勝場紀錄保持人安德魯斯（Leta Andrews）、5屆NBA全明星哈達威（Tim Hardaway），年度大學最佳球員強生（Marques Johnson），4屆NBA年度最佳防守球員華勒斯（Ben Wallace）和5屆NBA全明星球員韋伯（Chris Webber）。

首度獲得提名的皮爾斯，19年生涯累積攻下26397分，在綠衫軍隊史總得分高居第2；2008年贏得總冠軍和決賽MVP，10度入選明星賽。就個人成就來說，皮爾斯入選名人堂的機率幾乎是百分之百。

至於韋伯、華勒斯和哈德威等已經入圍多次，但始終無緣；波許因血栓問題提前退休，生涯11度入選明星賽，2度贏得總冠軍，且獲得奧運金牌，平均得到19.2分8.5籃板。

名人堂主席柯蘭吉洛（Jerry Colangelo）說：「今天揭曉2021年期入圍者，是在表彰為比賽做出巨大貢獻的男女代表。」

包括直接選舉委員會選出的成員在內，2021年期名人堂得主將在2021年5月16日公布。活動詳情近日會再發布，時間表可能會有所更動。2021年期引介儀式暫定2021年9月舉行。

至於2020年名人堂引介儀式，之前已公告由於疫情因素，將重新安排日期。原定日期是2021年5月14日至16日在Mohegan Sun舉行。

羅素可望成為名人堂首位非裔總教頭。（NBA推特）
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波許握有2枚冠軍戒。（NBA推特）
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