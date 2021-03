NBA／林書豪砍20分救不回 勇士G聯盟無緣決賽

聖塔克魯茲勇士 (Santa Cruz Warriors)9日在G聯盟季後賽 的四強賽與萊克蘭魔術(Lakeland Magic)正面對決,儘管林書豪 攻下全隊最高20分,但第四節勇士仍舊被對手拉開比分,最終以96:108落敗,無緣挺進決賽。

