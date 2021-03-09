NBA／林書豪砍20分救不回 勇士G聯盟無緣決賽

林書豪此戰15投8中包括三分球8投3中，得到20分4助攻1籃板。 （截自聖塔克魯茲勇士官方推特）

聖塔克魯茲勇士 （Santa Cruz Warriors）9日在G聯盟季後賽 的四強賽與萊克蘭魔術（Lakeland Magic）正面對決，儘管林書豪 攻下全隊最高20分，但第四節勇士仍舊被對手拉開比分，最終以96：108落敗，無緣挺進決賽。

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林書豪此戰15投8中包括三分球8投3中，得到20分4助攻1籃板；史邁樂基奇（Alen Smailagic）得到17分8籃板，托波尼（Axel Toupane）13分10籃板5助攻。

魔術以法蘭克斯的23分7籃板表現最佳，且12投8中，三分球8投5中；道廷17分6助攻4籃板，全隊共6人得分超過兩位數。魔術團隊砍進17記三分球，比勇士多出5球，成了勝負的關鍵之一。

勇士前三節打完以75：79落後，但第四節一開始，魔術殺出一波10：2的攻勢，雙方差距一下子擴大到兩位數差距，也讓勇士難以企及。

林書豪結束今年G聯盟的所有賽事，例行賽出賽9場，平均得到19.8分6.4助攻3.2籃板，投籃命中率50.5%，每場投進2.2記三分球，三分命中率42.6%，罰球命中率87.9%。季後賽出戰兩場，總共得到32分12助攻6籃板。