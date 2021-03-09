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NBA／16投16中…字母哥完美命中率 如願拿明星賽MVP

體育新聞組／綜合報導
獲得明星賽MVP，拿著獎座的安戴托昆波露出驚訝神情。（路透）
獲得明星賽MVP，拿著獎座的安戴托昆波露出驚訝神情。（路透）

NBA明星賽7日由詹姆斯（LeBron James）隊以170：150輕取杜蘭特（Kevin Durant）隊，致勝功臣「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）寫下16投16中完美命中率，更成為史上首位歐洲出身的球員拿下全明星賽MVP。

字母哥大幅刷新明星賽百分百命中紀錄，先前有完美命中率僅是8投8中，僅是安戴托昆波出手數的一半，且完成者葛瑞爾（Hal Greer）是在1968年締造紀錄，距今已是長達53年前，年代非常久遠。

安戴托昆波賽後則強調完美紀錄是無心插柳，「我其實比賽當下沒把這掛在心上，我就是想把球打好而已，當你有身邊這群隊友時，打球實在很輕鬆，沒人格外關注我，我就是一打一，不用面對包夾，所以就是放開來打，盡量攻」。

字母哥說，去年明星賽MVP獎座以驟逝的偶像「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）命名，「去年我就超想拿這座獎，我也有機會，因為我很想把這個獎座放到家裡。」去年錯過的獎項，今年沒多想反而入袋，從小視布萊恩為偶像的「希臘怪物」說：「這很不可思議，我想布萊恩天上有知，也會很開心。」

此外由於全明星賽MVP獎項名稱改為紀念已逝的布萊恩（Kobe Bryant），安戴托昆波對此也回應：「能有一個獎座上面有布萊恩的名字放在我家，實在很令人高興。這很驚奇，我想布萊恩天上有知，也會很開心，我相信是這樣。」

杜蘭特隊的靈魂人物杜蘭特，今年因傷缺席明星賽，球隊雖然也有厄文（Kyrie Irving）、「大鬍子」哈登（James Harden）等球星，但全場四節都落後詹姆斯隊，也讓2018年就開始擔任隊長的詹姆斯延續明星賽完美勝率，他笑說：「我希望他們能允許我從明星賽隊長身分退下，這樣我就能保有4勝0敗的紀錄。」

今年明星賽受新冠肺炎疫情影響，規模從過往的明星賽周末縮水到一天舉行，而且76人隊兩位球星安比德（Joel Embiid）和西蒙斯（Ben Simmons）都因接觸到新冠肺炎確診患者，臨時無法參與盛會。

安戴托昆波（左）在明星賽灌籃成功，他以百分之百命中率攻得全場最高35分。（路透）
安戴托昆波（左）在明星賽灌籃成功，他以百分之百命中率攻得全場最高35分。（路透）

字母 新冠肺炎 厄文

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