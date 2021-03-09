NBA／歐拉迪波合約快到期…火箭想賣 勇士有興趣

歐拉迪波本季後成為自由球員。（路透）

「The Ringer」記者歐康納（Kevin O’Connor）報導，金州勇士 隊有意與休士頓 火箭隊交易明星後衛歐拉迪波（Victor Oladipo）。歐拉迪波的合約在本賽季結束後到期，普遍認為戰績不佳的火箭隊會考慮在3月25日交易大限前交易他，不會冒險讓他進入自由球員市場。

火箭隊帶著11勝23敗的戰績進入2020-21下半例行賽，最近連敗13場，幾乎完全沒有晉級季後賽的可能。因此留下歐拉迪波的可能性將大大減少。

其他球團不會為爭取歐拉迪波付出太多代價，因為他即將成為自由球員。不過由於勇士隊已達球隊薪資上限，因此不能坐等休賽期到來。如果想要歐拉迪波，可能現在必須大力爭取。

歐康納解釋，聯盟消息指出，勇士雖有興趣簽下歐拉迪波，但他在火箭的第二個賽季起伏不定，場均命中率只有39.9%，平均得分20分。今年夏天勇士隊沒有薪資空間來追逐他，所以現在該是出手時機。鑑於歐拉迪波表現不如預期，並將成為不受限制的自由球員，休士頓對交易的要求不會太高。而勇士隊也沒有太多選擇。由於已用掉其他選秀權，勇士隊最多只能提供2個首輪選秀權：一個是2021年經由明尼蘇達灰狼隊或2022年，另一個則是2026年或2027年。

勇士隊也可以用烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）即將到期的1440萬元合約來交易，它與歐拉迪波的2100萬元薪資很接近。另一個理論可行的作法是可能用維金斯（Andrew Wiggins）的2950萬元合約，向火箭換來歐拉迪波加上身負960萬元合約的艾克森（Dante Exum）。但維金斯未到期薪資還有3000萬元，機率不大。

據了解，其他想爭取歐拉迪波的球隊包括紐約 尼克隊和邁阿密熱火隊。