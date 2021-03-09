我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打疫苗破9208萬劑 23.5%成人已接種

北加州灣區 明、後天迎近5周最大降雨

NBA／歐拉迪波合約快到期…火箭想賣 勇士有興趣

體育新聞組／綜合報導
歐拉迪波本季後成為自由球員。（路透）
歐拉迪波本季後成為自由球員。（路透）

「The Ringer」記者歐康納（Kevin O’Connor）報導，金州勇士隊有意與休士頓火箭隊交易明星後衛歐拉迪波（Victor Oladipo）。歐拉迪波的合約在本賽季結束後到期，普遍認為戰績不佳的火箭隊會考慮在3月25日交易大限前交易他，不會冒險讓他進入自由球員市場。

火箭隊帶著11勝23敗的戰績進入2020-21下半例行賽，最近連敗13場，幾乎完全沒有晉級季後賽的可能。因此留下歐拉迪波的可能性將大大減少。

其他球團不會為爭取歐拉迪波付出太多代價，因為他即將成為自由球員。不過由於勇士隊已達球隊薪資上限，因此不能坐等休賽期到來。如果想要歐拉迪波，可能現在必須大力爭取。

歐康納解釋，聯盟消息指出，勇士雖有興趣簽下歐拉迪波，但他在火箭的第二個賽季起伏不定，場均命中率只有39.9%，平均得分20分。今年夏天勇士隊沒有薪資空間來追逐他，所以現在該是出手時機。鑑於歐拉迪波表現不如預期，並將成為不受限制的自由球員，休士頓對交易的要求不會太高。而勇士隊也沒有太多選擇。由於已用掉其他選秀權，勇士隊最多只能提供2個首輪選秀權：一個是2021年經由明尼蘇達灰狼隊或2022年，另一個則是2026年或2027年。

勇士隊也可以用烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）即將到期的1440萬元合約來交易，它與歐拉迪波的2100萬元薪資很接近。另一個理論可行的作法是可能用維金斯（Andrew Wiggins）的2950萬元合約，向火箭換來歐拉迪波加上身負960萬元合約的艾克森（Dante Exum）。但維金斯未到期薪資還有3000萬元，機率不大。

據了解，其他想爭取歐拉迪波的球隊包括紐約尼克隊和邁阿密熱火隊。

勇士 休士頓 紐約

上一則

NBA／林書豪12分8助 勇士晉G聯盟季後賽4強

下一則

NBA／16投16中…字母哥完美命中率 如願拿明星賽MVP

延伸閱讀

NBA／重返休士頓…哈登拿大三元 掌聲、噓聲交雜

NBA／重返休士頓…哈登拿大三元 掌聲、噓聲交雜
NBA／佛西維奇締完美大三元 勇士第四節慘遭逆轉

NBA／佛西維奇締完美大三元 勇士第四節慘遭逆轉
格林因傷缺席、內線無人…勇士三軍用命 19分逆轉熱火

格林因傷缺席、內線無人…勇士三軍用命 19分逆轉熱火
NBA／後哈登時代脫胎換骨 火箭6連勝強勢升空

NBA／後哈登時代脫胎換骨 火箭6連勝強勢升空

熱門新聞

福原愛、江宏傑。(取材自福原愛臉書)

福原愛為婚變騷動道歉 日媒曝「不離婚」江宏傑真相

2021-03-03 22:31
江宏傑（左）與福原愛（右）出席汽車活動。記者蘇健忠／攝影 UCD匯入

日媒爆福原愛外遇高大帥男 與江宏傑將離婚

2021-03-03 03:27
歐尼爾參加職業摔角，遭對手空中爆桌而送上救護車。(取材自推特)

NBA／歐尼爾挑戰職業摔角 結果送上救護車悲劇收場

2021-03-04 19:20
林書豪日前在個人社群媒體上透露，自己即使是9年NBA資深球員，仍會被場上球員稱為「新冠病毒」，他日前也發文表示自己不會公布對方的姓名，3日他接受CNN採訪，透露做出這個決定的原因。（取材自林書豪臉書）

NBA／為何不公布種族歧視者姓名？林書豪CNN訪談曝真相

2021-03-03 23:50
江宏傑（右）、福原愛這對「桌球CP」驚傳婚變。（記者曾吉松／攝影）

福原愛爆婚變毀形象、丟代言？網點出這關鍵「應該沒影響」

2021-03-03 19:59
福原愛（右）遭日媒爆料外遇高大帥男，將與丈夫江宏傑（左）協議離婚。（本報資料照片）

江宏傑遭爆辱罵妻「妓女、婊子」福原愛心冷早想離婚？

2021-03-03 04:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
CDC公布建議指南：已完成疫苗接種民眾 可免戴口罩聚會

CDC公布建議指南：已完成疫苗接種民眾 可免戴口罩聚會
科學證明：這5種食物 對身體有害

科學證明：這5種食物 對身體有害
紓困案一再變動 專家：一些人宜暫緩報稅 可省上千元

紓困案一再變動 專家：一些人宜暫緩報稅 可省上千元
第3輪紓困 百萬人恐無錢領 研究：約90%家庭可獲得

第3輪紓困 百萬人恐無錢領 研究：約90%家庭可獲得
影／歐普拉：擔心梅根兒子太黑的 不是女王和王夫

影／歐普拉：擔心梅根兒子太黑的 不是女王和王夫