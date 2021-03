NBA／當年致電20通沒回…賈奈特遺憾無緣聯手布萊恩

賈奈特原本有機會與布萊恩合作,可惜傳奇般的組合未能成真。(Getty Images)

同為90年代高中跳級出身的巨星,賈奈特(Kevin Garnett)與布萊恩(Kobe Bryant)原一度有機會聯手成為隊友,也替2人日後化身宿敵替塞爾蒂克與湖人 世仇歷史添加精彩篇章外提供另一想像空間。

賈奈特近日推出自傳「KG: A to Z: An Uncensored Encyclopedia of Life, Basketball, and Everything in Between」,就在其中詳述這段失之交臂的憾事,他表示時間點是在2007年夏天,當時他在3隊間作抉擇。

「我跟灰狼間關係告終,未來要在太陽、湖人與塞爾蒂克3隊間作選擇,我想聽聽布萊恩看法,覺得我適不適合去湖人跟他搭檔」,賈奈特寫道,他透露自己連續試了20次,但對方都沒接電話,日後才得知事情真相。

「事後我們在比賽相遇,我劈頭就問布萊恩,『你怎麼都沒回我電話』,他說根本沒收到訊息,我說鬼扯,他還問是打哪個號碼,我說是泰隆魯(Tyronn Lue)給的,他回應球員換號碼就跟換抽屜擺東西一樣頻繁」,賈奈特透露。

賈奈特接續回憶:「我跟他講,他一定有收到簡訊,但他說沒有,我說我可是傳了20封呢!他才解釋自己當時在中國 ,宣傳Nike新鞋,手邊事情很多。」兩人你一言我一語爭執1、2分鐘,布萊恩才終於肯向賈奈特道歉。