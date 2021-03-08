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NBA／當年致電20通沒回…賈奈特遺憾無緣聯手布萊恩

體育新聞組／綜合報導
賈奈特原本有機會與布萊恩合作，可惜傳奇般的組合未能成真。（Getty Images）
賈奈特原本有機會與布萊恩合作，可惜傳奇般的組合未能成真。（Getty Images）

同為90年代高中跳級出身的巨星，賈奈特（Kevin Garnett）與布萊恩（Kobe Bryant）原一度有機會聯手成為隊友，也替2人日後化身宿敵替塞爾蒂克與湖人世仇歷史添加精彩篇章外提供另一想像空間。

賈奈特近日推出自傳「KG: A to Z: An Uncensored Encyclopedia of Life, Basketball, and Everything in Between」，就在其中詳述這段失之交臂的憾事，他表示時間點是在2007年夏天，當時他在3隊間作抉擇。

「我跟灰狼間關係告終，未來要在太陽、湖人與塞爾蒂克3隊間作選擇，我想聽聽布萊恩看法，覺得我適不適合去湖人跟他搭檔」，賈奈特寫道，他透露自己連續試了20次，但對方都沒接電話，日後才得知事情真相。

「事後我們在比賽相遇，我劈頭就問布萊恩，『你怎麼都沒回我電話』，他說根本沒收到訊息，我說鬼扯，他還問是打哪個號碼，我說是泰隆魯（Tyronn Lue）給的，他回應球員換號碼就跟換抽屜擺東西一樣頻繁」，賈奈特透露。

賈奈特接續回憶：「我跟他講，他一定有收到簡訊，但他說沒有，我說我可是傳了20封呢！他才解釋自己當時在中國，宣傳Nike新鞋，手邊事情很多。」兩人你一言我一語爭執1、2分鐘，布萊恩才終於肯向賈奈特道歉。

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