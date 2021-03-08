NBA／當年致電20通沒回…賈奈特遺憾無緣聯手布萊恩

賈奈特原本有機會與布萊恩合作，可惜傳奇般的組合未能成真。（Getty Images）

同為90年代高中跳級出身的巨星，賈奈特（Kevin Garnett）與布萊恩（Kobe Bryant）原一度有機會聯手成為隊友，也替2人日後化身宿敵替塞爾蒂克與湖人 世仇歷史添加精彩篇章外提供另一想像空間。

賈奈特近日推出自傳「KG: A to Z: An Uncensored Encyclopedia of Life, Basketball, and Everything in Between」，就在其中詳述這段失之交臂的憾事，他表示時間點是在2007年夏天，當時他在3隊間作抉擇。

「我跟灰狼間關係告終，未來要在太陽、湖人與塞爾蒂克3隊間作選擇，我想聽聽布萊恩看法，覺得我適不適合去湖人跟他搭檔」，賈奈特寫道，他透露自己連續試了20次，但對方都沒接電話，日後才得知事情真相。

「事後我們在比賽相遇，我劈頭就問布萊恩，『你怎麼都沒回我電話』，他說根本沒收到訊息，我說鬼扯，他還問是打哪個號碼，我說是泰隆魯（Tyronn Lue）給的，他回應球員換號碼就跟換抽屜擺東西一樣頻繁」，賈奈特透露。

賈奈特接續回憶：「我跟他講，他一定有收到簡訊，但他說沒有，我說我可是傳了20封呢！他才解釋自己當時在中國 ，宣傳Nike新鞋，手邊事情很多。」兩人你一言我一語爭執1、2分鐘，布萊恩才終於肯向賈奈特道歉。