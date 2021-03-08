NCAA／球衣退休 愛阿華大學球員落淚

愛阿華大學中鋒加薩進攻火力在全國名列前茅，55號球衣被校方退休。（Getty Images）

愛阿華大學男籃隊7日進行本季主場最終戰，大四主戰全能中鋒加薩(Luka Garza)拿下21分16籃板，率隊77：73擊敗威斯康辛大學；賽後校方決定退休 加薩的55號球衣，向他四年傑出的表現致敬，也讓他激動流下男兒淚。

加薩說：「我完全沒預料到球衣會被退休，我只是很開心看到我們贏了比賽。教練告訴我這消息時，我感覺到好不真實。」

他整季繳出場均23.9和8.4籃板，1.7助攻和1.6火鍋，外線命中率45%的好表現，幫助球隊在過去8場比賽贏了7場，整季奪下20勝7敗全國排名第五，在十大聯盟（Big Ten）錦標賽取得第三種子席次，自己更為象徵最佳大學球員的約翰伍登獎（John R. Wooden）的決選人選。

本季他12次拿下雙十，得分勇冠十大聯盟，在全國也能排到第三。

日前對上宿敵愛阿華州 立大學一戰，他更在5分鐘內狂轟21分。加薩證明自己是全美大學最佳中鋒之一，談到背號被學校退休，總教練麥卡菲（Fran McCaffery）說：「這想都不用想，現在這一刻對我們來說，情緒的確非常激動，他讓我感到很驕傲。」

加薩的母親來自波士尼亞與赫塞哥維納，為駐美大使館 的行政人員，曾在歐洲打職業籃球聯賽，父親曾效力愛達荷大學，因此他有一半波士尼亞血統。

加薩雖然進攻火力強大，但防守端表現仍有待加強，被預測可能落到NBA選秀第二輪。