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NBA／西蒙斯展現驚人彈跳力 獲灌籃大賽冠軍

NBA／展現驚人彈跳力 西蒙斯奪灌籃大賽

體育新聞組／綜合報導

受到新冠肺炎疫情影響，聯盟將明星周活動濃縮集中在一日舉行，明星賽前進行了技術挑戰賽和三分球大賽，而中場休息時間則是上演了灌籃大賽。

來自拓荒者、身高僅6呎3吋的西蒙斯（Anfernee Simons），最終挾著驚人的彈跳力，在決賽獲得評審團的青睞，以3票對2票擊敗尼克隊的托平（Obi Toppin），贏得灌籃大賽冠軍。西蒙斯也成了拓荒者隊史首位獲得灌籃大賽冠軍的球員。

西蒙斯預賽首灌就透過放置籃板高處的籃球，以彈跳力作為賣點獲得46分，至於托平則是以球砸地板反彈後跨下灌籃的新招拿到48分，史坦利（Cassius Stanley）44分；第2記灌籃，西蒙斯穿上麥格瑞迪（Tracy McGrady）的暴龍隊球衣，仿效他在2000年灌籃大賽的360度轉身灌籃，獲得49分高分。

托平和史坦利各拿到46分、37分。西蒙斯首輪兩灌總共得到95分，和兩灌得到94分的托平一同進入決賽。

決賽中，托平先是上演一次跨下灌籃，而西蒙斯試圖透過拋球後彈跳親吻籃框並把球灌進，不過由於角度和時間點的問題，最後並沒有親吻到籃框。即便如此，評審團仍肯定其挑戰精神和彈跳力的展現，以3票比2票的結果將冠軍頒給他。

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