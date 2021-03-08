NBA／柯瑞三分球大賽太神準 前隊友：別再來參加了啦！

柯瑞贏得生涯第二座三分球大賽冠軍。（路透）

柯瑞 （Stephen Curry）7日在三分球大賽中再度展現驚人準度和抗壓性，靠著決賽最後一記花球命中，直接絕殺了康利（Mike Conley），贏得生涯第二座三分球大賽冠軍。

柯瑞能夠奪冠的關鍵在於把握住兩顆遠距離的「3分球」，對於這項去年三分球大賽新增的規則，柯瑞表示：「這和之前比賽不一樣，我知道我如果能在決賽中投進這兩球，就有很好的機會奪冠。所以我喜歡這項新制。」

包括預賽和決賽在內，柯瑞4次在這個點出手，命中3球；此外，柯瑞在預賽拿到31分，創下新制最高得分紀錄，而決賽28分也追平改制後的決賽得分紀錄，充分展現其長射威力。

在見證柯瑞絕殺奪冠後，戴維斯（Anthony Davis）隨即發推特 稱讚：「這傢伙根本是作弊吧！」

昔日隊友伊古達拉（Andre Iguodala）也說：「柯瑞別再參加三分球大賽了！讓他們給你一筆出場費，然後只提你的名字就算了。」

至於湯普森的父親老湯普森（Mychal Thompson）更是連續發文。「柯瑞用左手投都能拿17分！」、「柯瑞不要再投了，直接讓其他人爭第二就好了！」、「讓柯瑞背對籃框出手好了。」

來源：Golden State Warriors