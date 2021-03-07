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NBA／LOGO換成布萊恩？NBA總裁拒絕

體育新聞組／綜合報導
厄文提議將NBA的LOGO換成布萊恩。（取材自微博）
厄文提議將NBA的LOGO換成布萊恩。（取材自微博）

布魯克林籃網隊厄文（Kyrie Irving）日前呼籲NBA聯盟能把LOGO換成布萊恩（Kobe Bryant）的剪影。對此，NBA總裁席佛（Adam Silver）6日表示，不打算更換NBA的LOGO，「我理解大家對柯比的感情，但我認為現在的LOGO很合適」。

厄文上月25日在Instagram貼文，呼籲聯盟能把布萊恩放上LOGO，還說「黑人國王建立了這個聯盟」，引發討論。

NBA的標誌現為湖人白人球星衛斯特（Jerry West），自1968年以他運球的姿勢作為聯盟招牌，而此LOGO也沿用至今。

厄文的貼文獲得布萊恩遺孀凡妮莎（Vanessa Bryant）按讚，也獲得其他球星和球迷聲援。但也有不少人反對厄文把LOGO與種族議題掛勾，「就算把布萊恩放上LOGO，也是因為他的成就，而非他是黑人」。

NBA總裁席佛（Adam Silver）6日表示，不打算更換NBA的LOGO。（...
NBA總裁席佛（Adam Silver）6日表示，不打算更換NBA的LOGO。（美聯社資料照片）

席佛6日則回應這樣訴求表示，「我們沒有討論過更換NBA的LOGO，現在使用的LOGO是標誌性的，而且我也不覺得現在是個合適的時間」。

他還提醒，現在已經用布萊恩的名字來命名全明星MVP獎盃了，「我理解大家柯比的感情，但我認為現在的LOGO很合適」。

NBA 厄文 柯比

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