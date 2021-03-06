我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診逾2889萬 5549萬人打第1劑疫苗

金山市府「強勢復甦」計畫砸千萬 培訓失業民眾

NBA／俄創新規則籃球 剽悍打法驚呆爵士米契爾

體育新聞組／綜合報導
爵士球星米契爾。（美聯社）
爵士球星米契爾。（美聯社）

俄羅斯人向來以剽悍、兇猛著稱，因此也被稱作為「戰鬥民族」，近日社群媒體上流傳一段俄羅斯當地流行的「Rugball」賽事片段，片中選手以翻摔、擒抱及鎖喉等令人血脈噴張的摔角招式，與籃球比賽作為結合，讓爵士球星米契爾（Donovan Mitchell）深感吃驚。

根據《太陽報》報導，「Rugball」在俄羅斯當地相當流行，已有22支球隊組成聯賽，「Rugball」是將籃球、美式足球及角力結合其中，一樣以投進對方籃框得分為目的，而不同的是，持球者不受二次運球、走步等違例限制，而進攻方其他4名球員則是以角力等方式抵擋防守者，因此最後往往僅剩持球者及另一名防守者進行對決。

比賽過程中需要核心力量來進行爭球，因此對於7呎長人來說並不吃香，而比賽需要勁爆體能及超常反應，也獲俄羅斯綜合格鬥(MMA)好手努馬戈梅多夫（Khabib Nurmagomedov）青睞。

這段影片在推特上瘋傳後，也獲得爵士球星米契爾（Donovan Mitchell）的注意，轉發影片說道：「兄弟，這是怎麼回事...」，而黃蜂後衛洛齊爾（Terry Rozier）則表示：「這將美式足球、籃球及角力結合在一起！」另有球迷回應，「這裡還有什麼動作是不合法的嗎？」、「這看起來像是一群人在後院玩耍，結果有人被激怒的樣子。」

俄羅斯選手以翻摔、擒抱及鎖喉等令人血脈噴張的摔角招式，與籃球比賽作為結合。（影片...
俄羅斯選手以翻摔、擒抱及鎖喉等令人血脈噴張的摔角招式，與籃球比賽作為結合。（影片截圖）

俄羅斯 足球 社群媒體

上一則

MLB／水手完成罕見三殺守備 選手反應讓總教練哭笑不得

延伸閱讀

NBA／馬刺砍掉重練？傳喊賣德羅展等5名大將

NBA／馬刺砍掉重練？傳喊賣德羅展等5名大將
NBA／活塞買斷葛里芬合約 季後賽3隊搶人

NBA／活塞買斷葛里芬合約 季後賽3隊搶人
NBA／布萊恩過世1年 遺孀變封面女郎：哭不會改變事實

NBA／布萊恩過世1年 遺孀變封面女郎：哭不會改變事實
NBA／主演「怪物奇兵」續集 詹姆斯比喬丹更需要演技

NBA／主演「怪物奇兵」續集 詹姆斯比喬丹更需要演技

熱門新聞

福原愛、江宏傑。(取材自福原愛臉書)

福原愛為婚變騷動道歉 日媒曝「不離婚」江宏傑真相

2021-03-03 22:31
江宏傑（左）與福原愛（右）出席汽車活動。記者蘇健忠／攝影 UCD匯入

日媒爆福原愛外遇高大帥男 與江宏傑將離婚

2021-03-03 03:27
歐尼爾參加職業摔角，遭對手空中爆桌而送上救護車。(取材自推特)

NBA／歐尼爾挑戰職業摔角 結果送上救護車悲劇收場

2021-03-04 19:20
林書豪。（取材自微博）

NBA／9年資歷老將 林書豪仍被戲稱「新冠病毒」

2021-02-26 19:42
林書豪日前在個人社群媒體上透露，自己即使是9年NBA資深球員，仍會被場上球員稱為「新冠病毒」，他日前也發文表示自己不會公布對方的姓名，3日他接受CNN採訪，透露做出這個決定的原因。（取材自林書豪臉書）

NBA／為何不公布種族歧視者姓名？林書豪CNN訪談曝真相

2021-03-03 23:50
林書豪。（取材自微博）

NBA／林書豪被叫新冠？G聯盟要查 勇士主帥用衣服相挺

2021-02-27 08:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女

紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女
西雅圖中國城傳亞裔遇襲 日本女教師臉部多處骨折

西雅圖中國城傳亞裔遇襲 日本女教師臉部多處骨折
參院民主黨達協議 失業津貼發至9．6 每周400元降至300

參院民主黨達協議 失業津貼發至9．6 每周400元降至300
我打了高效能疫苗 為何仍要戴口罩？佛奇這麼說

我打了高效能疫苗 為何仍要戴口罩？佛奇這麼說
趙婷「無依之地」中文海報被撤下 只因她說過這句話

趙婷「無依之地」中文海報被撤下 只因她說過這句話