NBA／俄創新規則籃球 剽悍打法驚呆爵士米契爾

俄羅斯 人向來以剽悍、兇猛著稱,因此也被稱作為「戰鬥民族」,近日社群媒體 上流傳一段俄羅斯當地流行的「Rugball」賽事片段,片中選手以翻摔、擒抱及鎖喉等令人血脈噴張的摔角招式,與籃球比賽作為結合,讓爵士球星米契爾(Donovan Mitchell)深感吃驚。

根據《太陽報》報導,「Rugball」在俄羅斯當地相當流行,已有22支球隊組成聯賽,「Rugball」是將籃球、美式足球 及角力結合其中,一樣以投進對方籃框得分為目的,而不同的是,持球者不受二次運球、走步等違例限制,而進攻方其他4名球員則是以角力等方式抵擋防守者,因此最後往往僅剩持球者及另一名防守者進行對決。

比賽過程中需要核心力量來進行爭球,因此對於7呎長人來說並不吃香,而比賽需要勁爆體能及超常反應,也獲俄羅斯綜合格鬥(MMA)好手努馬戈梅多夫(Khabib Nurmagomedov)青睞。

這段影片在推特上瘋傳後,也獲得爵士球星米契爾(Donovan Mitchell)的注意,轉發影片說道:「兄弟,這是怎麼回事...」,而黃蜂後衛洛齊爾(Terry Rozier)則表示:「這將美式足球、籃球及角力結合在一起!」另有球迷回應,「這裡還有什麼動作是不合法的嗎?」、「這看起來像是一群人在後院玩耍,結果有人被激怒的樣子。」

