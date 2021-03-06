NBA／活塞買斷葛里芬合約 季後賽3隊搶人

活塞將葛里芬合約買斷。 （美聯社）

《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，6次入選全明星的活塞大前鋒葛里芬（Blake Griffin）與球團達成協議買斷合約，成為不受限制的自由球員。

報導指出，葛里芬已經引起大多數季後賽 競爭球隊的興趣。報導透露，他將與特定球隊接觸後後再做決定。

根據《CBS Sports》報導，籃網、公鹿及拓荒者是檯面上最積極爭取葛里芬的三支球隊。

葛里芬本賽季薪資還有3660萬元，而明年薪資更高達3900萬元，這讓活塞隊很難交易。31歲的葛里芬自2月15日之後就一直未再登場，雙方之後就不斷進行交易或最終買斷討論。交易大限是3月25日。

葛里芬感謝活塞「了解我職涯想要實現的目標」。這位球星一直想要一只冠軍戒，在洛杉磯 快艇隊效力整整7季後於2017年被交易至底特律。當時與球隊簽下5年1.71億元的合約。底特律目前正在尋求重建和發掘新秀。

葛里芬動過許多次手術，但仍飽受傷痛纏身。自2019年12月接受左膝手術之後，他就再也沒有扣籃。

在淪為板凳替補之前，格里芬為活塞場均貢獻12.3分、5.2個籃板和3.9次助攻。他整體職涯平均得到21.4分、8.7個籃板和4.4個助攻。他的職涯命中率為49.5%。