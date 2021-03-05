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NBA／重返休士頓…哈登拿大三元 掌聲、噓聲交雜

體育新聞組／即時報導
面對前東家火箭隊，哈登繳出大三元成績。（美聯社）
面對前東家火箭隊，哈登繳出大三元成績。（美聯社）

哈登（James Harden）在1月中被休士頓火箭隊交易到布魯克林籃網隊後，3日首度回到休士頓迎戰老東家，並在賽前介紹時接受火箭主場球迷掌聲夾雜噓聲洗禮，而本場比賽哈登也繳出29分、14助攻、10籃板的轉隊後第8次「大三元」，不僅成為聯盟史上第6位對戰前東家首戰就拿下「大三元」的球員，還幫助籃網拿下近11場比賽以來的第10勝。

在本季初多次提出交易請求，並在最終被送往籃網後，哈登近來不斷被詢問到關於首次回到休士頓之戰的想法，儘管他強調希望球迷依舊能夠歡迎他，不過在今天的球員介紹時，哈登雖然接受了掌聲，但也難逃噓聲，讓他直言這是可以預期的局面，「當我在休士頓打球時，我就知道球迷有相當多的情緒，所以我能預期這將會發生，但我還是希望來到這邊並為他們帶來一場表演。」

面對近來傷兵不斷且陷入12連敗低潮的火箭，哈登今天再度繳出29分、14助攻、10籃板的「大三元」數據，也是他轉隊後的第8次「大三元」，儘管火箭沃爾（John Wall）、歐拉迪波（Victor Oladipo）也分別有36分和33分進帳，但最終仍是遭到籃網擊退，苦吞13連敗。

談到回到火箭主場的首戰表現，哈登說：「當進入這個球場時，我就會試著去贏球，我不擔心其他的事情，只想要為贏得比賽盡自己一切的努力，這不是在炫耀，只是我從沒有做過什麼與眾不同的事情。」

哈登日前也得知火箭老闆費爾提塔（Tilman Fertitta）計畫將退休他的13號球衣時，他則說：「我的回應是，我希望自己做了一些對的事情，過去8年我不論是在場內或是場外的工作都相當出色，而我唯一沒達成的成就就是獲得冠軍，這很難實現。不過不管是帶給這座城市激情，在場上或是場外關注球迷，一直都是我努力在做的，希望這些能夠超過缺少冠軍的遺憾。」

休士頓 退休 布魯克林

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