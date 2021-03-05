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NBA明星賽組隊…詹皇挑柯瑞、字母哥 杜蘭特選厄文、哈登

體育新聞組／綜合報導
NBA全明星賽出場名單
NBA全明星賽出場名單

NBA明星賽4日分別由擔任東西區隊長的詹姆斯（LeBron James）和杜蘭特（Kevin Durant）進行了線上選秀，各自打造所屬的球隊陣容。

詹姆斯、柯瑞生涯首次當隊友

詹姆斯在先發陣容上分別挑了柯瑞（Stephen Curry）、約柯奇（Nikola Jokic）、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和唐西奇（Luka Doncic）。這也是詹姆斯與柯瑞兩人生涯第一次成為隊友。此前包括NBA常規賽、全明星、奧運、世界杯等各項賽事，兩人都未合作過。

至於無法出賽的杜蘭特則是在挑了雷納德（Kawhi Leonard）、安比德（Joel Embiid）、比爾（Bradley Beal）、厄文（Kyrie Irving）之後，將替補陣容的泰托姆（Jayson Tatum）拉上先發。

而在替補陣容方面，詹姆斯挑選了里拉德（Damian Lillard）、保羅（Chris Paul）、喬治（Paul George）、西蒙斯（Ben Simmons）、布朗（Jaylen Brown）、戈貝爾（Rudy Gobert）、沙波尼斯（Domantas Sabonis）。

至於杜蘭特則選了哈登（James Harden）、拉文（Zach LaVine）、佛西維奇（Nikola Vucevic）、藍道（Julius Randle）、米契爾（Donovan Mitchell）、威廉森（Zion Williamson）。

「Team LeBron」的主帥是爵士教頭史奈德（Quin Snyder），「Team Durant」主帥為76人教頭瑞佛斯（Doc Rivers）。

明星賽將於3月7日進行，賽前將會舉行三分球大賽和技術挑戰賽；中場休息時間則會進行灌籃大賽。

三分球大賽參賽名單：柯瑞、拉文、米契爾、泰托姆、布朗、布克。

技術挑戰賽參賽名單：唐西奇、保羅、佛西維奇、藍道、沙波尼斯、柯文頓（Robert Covington）。

灌籃大賽參賽名單：西蒙斯（Anfernee Simons）、托平（Obi Toppin）、史坦利（Cassius Stanley）。

柯瑞 厄文 威廉

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