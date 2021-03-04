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NBA／火箭老闆鬆口：將退休哈登13號球衣

體育新聞組／綜合報導
哈登的13號球衣將在火箭隊退休。（路透資料照片）
哈登的13號球衣將在火箭隊退休。（路透資料照片）

效力火箭八年的哈登（James Harden）在年初被交易至籃網，儘管雙方最終鬧得不歡而散，不過根據「休士頓紀事報」的報導，火箭預計未來將退休哈登的13號球衣。

根據「休士頓紀事報」記者費根（Jonathan Feigen）指出，火箭老闆費爾提塔（Tilman Fertitta）是在主場迎戰籃網時宣布此消息，費爾提塔表示：「哈登永遠是火箭的一員，我們當然會退休他的球衣，他讓我在擁有這支球隊的前三年有個難忘經歷，在這八年期間，他為火箭帶來了不起的成就，以及為球迷及社區創造許多深刻的記憶。」

哈登是火箭隊史上第11位身穿13號球衣的球員，也將是最後一位，他的13號球衣將與墨菲（Calvin Murphy，23號）、馬龍（Moses Malone，24號）、歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon，34號）、湯加諾維奇（Rudy Tomjanovich，45號）、崔斯勒（Clyde Drexler，22號）、姚明（11號）及火箭前總管道森（Carroll Dawson，名字縮寫CD），一同高掛在火箭主場豐田中心上空。

退休 休士頓 豐田

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