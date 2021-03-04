我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最快8月！美中擬取消相互旅行限制

中國禁台灣鳳梨 香港恐跟進：若發現病蟲害將拒入境

NBA／約柯奇50次大三元 張伯倫之後中鋒第二人

記者劉肇育／綜合報導
約柯奇（左）用好表現，帶隊拿到3連勝。（歐新社）
約柯奇（左）用好表現，帶隊拿到3連勝。（歐新社）

金塊隊全能中鋒約柯奇（Nikola Jokic）2日對公鹿隊之戰進帳37分、10籃板、11助攻，奪下個人生涯第50次大三元，成為傳奇球星張伯倫（Wilt Chamberlain）後、史上第2位達成此紀錄的中鋒，而金塊也在他帶領下以128：97擊敗公鹿、拿到3連勝。

上賽季帶領金塊闖進西區冠軍賽的約柯奇，儘管本賽季初球隊戰績一度跌跌撞撞，不過他始終維持高水準的個人表現，2日賽前已8度拿下大三元，展現史上最會傳球長人的身手。

2日拿下生涯第50次的大三元後，約柯奇不僅與張伯倫齊名，也成為史上第9位生涯拿下50次以上大三元的球員，其中僅有魔術強森（Magic Johnson）與「大O」羅伯森（OscarRobertson）使用的場次比他少。

約柯奇說：「這感覺很棒，能在生涯中留下一些東西，甚至成為這些史上最佳球員中的一份子，真是不錯的成就。」

除了寫下生涯新里程碑，這場比賽約柯奇罕見單場完成3次灌籃，本賽季已經累積20次灌籃，過去生涯單季最多灌籃次數僅有23次，本賽季可望改寫。

談到惜「灌」如金的約柯奇，金塊教頭馬龍開玩笑說：「他一直都是一台灌籃機器，我甚至認為他應該參加周末的全明星灌籃大賽；這只是開玩笑，但確實與他的整體狀態有關，代表他的身體始終保持在良好狀態。」

約柯奇幽默回應馬龍，「沒錯，我確實想要參賽，不過說老實話，當我灌籃時，我的隊友應該都在取笑我吧。」

上一則

足球專欄／管理問題 東西方足壇共業

下一則

NBA／東西龍頭交手…安比德加班40分 76人逆轉擒爵士

延伸閱讀

NBA／勇士若想升上林書豪 「他」恐成開鍘首選

NBA／勇士若想升上林書豪 「他」恐成開鍘首選
NBA／明星賽先發 詹姆斯8奪人氣王

NBA／明星賽先發 詹姆斯8奪人氣王
NBA／比爾0.1秒關鍵兩罰 巫師主場氣走金塊笑納3連勝

NBA／比爾0.1秒關鍵兩罰 巫師主場氣走金塊笑納3連勝
NBA／約柯奇獨力難撐大局 綠衫軍甩低潮力碎金塊

NBA／約柯奇獨力難撐大局 綠衫軍甩低潮力碎金塊

熱門新聞

江宏傑（左）與福原愛（右）出席汽車活動。記者蘇健忠／攝影 UCD匯入

日媒爆福原愛外遇高大帥男 與江宏傑將離婚

2021-03-03 03:27
福原愛、江宏傑。(取材自福原愛臉書)

福原愛為婚變騷動道歉 日媒曝「不離婚」江宏傑真相

2021-03-03 22:31
林書豪。（取材自微博）

NBA／9年資歷老將 林書豪仍被戲稱「新冠病毒」

2021-02-26 19:42
高球名將老虎伍茲23日上午在加州洛杉磯郡單獨駕車，發生重大翻覆車禍，連人帶車衝下斷崖，翻滾到崖底，身受重傷，正在醫院搶救中。圖為2020年12月伍茲在佛州參加PNG大賽。(美聯社)

自駕翻車重傷 伍茲清醒了！官推發布術後進度

2021-02-24 02:20
林書豪。（取材自微博）

NBA／林書豪被叫新冠？G聯盟要查 勇士主帥用衣服相挺

2021-02-27 08:00
福原愛（右）遭日媒爆料外遇高大帥男，將與丈夫江宏傑（左）協議離婚。（本報資料照片）

江宏傑遭爆辱罵妻「妓女、婊子」福原愛心冷早想離婚？

2021-03-03 04:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
$1400紓困金領取設限 個人所得逾8萬、家庭超16萬 不發放

$1400紓困金領取設限 個人所得逾8萬、家庭超16萬 不發放
日媒爆福原愛外遇高大帥男 與江宏傑將離婚

日媒爆福原愛外遇高大帥男 與江宏傑將離婚
福原愛為婚變騷動道歉 日媒曝「不離婚」江宏傑真相

福原愛為婚變騷動道歉 日媒曝「不離婚」江宏傑真相
兩大對手罕見合作 全美成人5月底前都可打疫苗

兩大對手罕見合作 全美成人5月底前都可打疫苗
紓困支票 參議員籲發到疫情結束 但美債已飆至28兆

紓困支票 參議員籲發到疫情結束 但美債已飆至28兆