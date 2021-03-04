NBA／約柯奇50次大三元 張伯倫之後中鋒第二人

約柯奇（左）用好表現，帶隊拿到3連勝。（歐新社）

金塊隊全能中鋒約柯奇（Nikola Jokic）2日對公鹿隊之戰進帳37分、10籃板、11助攻，奪下個人生涯第50次大三元，成為傳奇球星張伯倫（Wilt Chamberlain）後、史上第2位達成此紀錄的中鋒，而金塊也在他帶領下以128：97擊敗公鹿、拿到3連勝。

上賽季帶領金塊闖進西區冠軍賽的約柯奇，儘管本賽季初球隊戰績一度跌跌撞撞，不過他始終維持高水準的個人表現，2日賽前已8度拿下大三元，展現史上最會傳球長人的身手。

2日拿下生涯第50次的大三元後，約柯奇不僅與張伯倫齊名，也成為史上第9位生涯拿下50次以上大三元的球員，其中僅有魔術強森（Magic Johnson）與「大O」羅伯森（OscarRobertson）使用的場次比他少。

約柯奇說：「這感覺很棒，能在生涯中留下一些東西，甚至成為這些史上最佳球員中的一份子，真是不錯的成就。」

除了寫下生涯新里程碑，這場比賽約柯奇罕見單場完成3次灌籃，本賽季已經累積20次灌籃，過去生涯單季最多灌籃次數僅有23次，本賽季可望改寫。

談到惜「灌」如金的約柯奇，金塊教頭馬龍開玩笑說：「他一直都是一台灌籃機器，我甚至認為他應該參加周末的全明星灌籃大賽；這只是開玩笑，但確實與他的整體狀態有關，代表他的身體始終保持在良好狀態。」

約柯奇幽默回應馬龍，「沒錯，我確實想要參賽，不過說老實話，當我灌籃時，我的隊友應該都在取笑我吧。」