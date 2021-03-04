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NBA／東西龍頭交手…安比德加班40分 76人逆轉擒爵士

體育新聞組／綜合報導
安比德狂轟40分19籃板，助76人擊敗爵士。（Getty Images）
安比德狂轟40分19籃板，助76人擊敗爵士。（Getty Images）

東西區龍頭3日正面對決，安比德（Joel Embiid）展現爭奪年度MVP的非凡氣勢，全場27投14中包括13罰10中，狂轟40分19籃板3助攻2阻攻，更重要的是，他在第四節剩下5.9秒砍進石破天驚的追平三分球，硬是把比賽逼入延長，最終帶領76人後來居上，以131：123力壓爵士。

此外，溜馬替補後衛麥克康奈爾（T.J. McConnell）3日對騎士的比賽中攻下16分13助攻10抄截，完成歷史上罕見的大三元紀錄。這也是麥克康奈爾生涯第2度完成大三元。

76人取得2連勝，同時也是最近8場比賽中的第6勝；至於爵士在經過先前24戰22勝的巔峰時刻之後，在明星賽之前的4場比賽苦吞3敗。兩隊目前仍分居東西區第一。

這場比賽雙方一路糾纏到第四節後段，爵士靠著英格斯（Joe Ingles）、米契爾（Donovan Mitchell）和戈貝爾（Rudy Gobert）聯手攻下22分的帶動下，仍握有些微領先優勢。但安比德力挽狂瀾，他包辦球隊正規時間最後19分之中的14分，幾乎是隻手把比賽拖進延長。延長賽中，輪到哈里斯接管，個人獨拿11分，直接擊潰爵士防線。

麥克康奈爾 上演抄截大三元

至於麥克康奈爾3日的表現，先是半場9次抄截創下歷史新高，他全場8投8中，拿下16分、13助攻、10抄截，更是史上首見的「完美命中率抄截大三元」。這是抄截這項數據自1973-74球季正式列入官方紀錄以來，第一個完成半場9抄的球員；同時是達成史上第11次包含抄截在內的大三元，也是首位以板凳球員身分達成。

溜馬隊麥克康奈爾（左）上演抄截大三元，史上第11次。（美聯社）
溜馬隊麥克康奈爾（左）上演抄截大三元，史上第11次。（美聯社）

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