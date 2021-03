NBA／為何不公布種族歧視者姓名？林書豪CNN訪談曝真相

林書豪 日前在個人社群媒體上透露,自己即使是9年NBA資深球員,仍會被場上球員稱為「新冠病毒(coronavirus)」,此文一出所屬的發展聯盟也展開調查,不過他日前也發文表示自己不會公布對方的姓名,也讓許多球迷感到不解,3日他接受美國 媒體CNN採訪,透露做出這個決定的原因。

林書豪在接受CNN主播雷蒙(Don Lemon)視訊訪問時提到他在發展聯盟被叫新冠病毒一事:「我在大學聯賽時就常常遇過這種涉及種族歧視 的事件,甚至在去年年初,此類案件的頻率還直線上升。」

來源:CNN頻道

「被稱為新冠病毒,這件事想忘也忘不掉,大學時也常被叫『中國佬(Chink)』,但我從未透露說出這些話的人是誰,以此毀掉一個人可以帶來什麼好處?我想要建立起正確的觀念,來促進少數族群的團結。」

林書豪也透露:「從去年1月左右,我發現種族歧視和仇恨言論開始直線上升,在從中國CBA回到美國後,我發現種族對立的情況變得更加嚴重了。」,他進一步指出,「其實許多亞裔族群,包括中國或日本人在美國都受到歧視,這些是歷史課本裡絕對不會看到的,這是一個長久存在的議題,儘管不是前任美國總統川普(Donald Trump)帶起這個風向,但他確實助長了種族分化。」

林書豪也希望更多人能可以用理性傾聽來取代仇恨批判,也期望有更多來自其他國家的美籍人士一同聲援,而不是碰到單一種族事件就都由單一種族來爭取,就如同他在貼文中所述,「用無知對抗無知完全沒效,揭露我們的痛苦來替其他人貼標籤是不對的」。

值得一提的是,據南華早報報導,林書豪在最近一次採訪中,已開始暢想退役生活了,他表示自己不會在退役後繼續頻繁出現在球場邊,「退役就是退役了。除非是和我的基金會一起,否則你不會看到我(時常)出現在球場邊。」

"You won't see me on the sidelines,"

-#JeremyLin says he won't be a coach after retirement.@JLin7: "I will be with my foundation and that's what I want to do when I'm done (with my playing career)."@PopoChung7 @BobJLin7 @JLinPortal pic.twitter.com/v1NQCDhAnY