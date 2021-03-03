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NBA／勇士若想升上林書豪 「他」恐成開鍘首選

體育新聞組／綜合報導
林書豪加盟G聯盟後表現不俗，2日再帶領聖塔克魯茲勇士以121：91戰勝排名第2的艾利灣海鷹，拉出一波9連勝。（取材自New York Post推特）
林書豪加盟G聯盟後表現不俗，2日再帶領聖塔克魯茲勇士以121：91戰勝排名第2的艾利灣海鷹，拉出一波9連勝。（取材自New York Post推特）

林書豪加盟G聯盟後表現不俗，2日再帶領聖塔克魯茲勇士以121：91戰勝排名第2的艾利灣海鷹，拉出一波9連勝，10勝3敗的戰績也一躍成為G聯盟龍頭，NBC記者安德魯斯（Kendra Andrews）撰文，認為他的表現值得NBA球隊關注。

林書豪日前雖然因背傷缺席5場賽事，但至今出賽7場仍表現高效，繳出場均18.9分、7.0助攻、3.0籃板和1.3抄截的成績，投籃命中率也有49.4％，先前陣中小將還主動稱讚他的領導能力，是否要把林書豪拉升至NBA，現在成了金州勇士球團的一大難題。

雖然聖塔克魯茲勇士後場大將波爾（Jordan Poole）與曼尼恩（Nico Mannion）都被召回NBA，然而2日在林書豪的帶領下，反倒輕取了原為G聯盟最佳戰績的艾利灣海鷹，雙方分差一度達36分，林書豪也在砍下9分9助攻後早早打卡下班。

安德魯斯寫道，林書豪對於NBA球隊是有幫助的，如果金州勇士想升上林書豪，那麼勢必得撤換一名現役球員，這對勇士來說是項很艱難的抉擇，而最有可能開鍘的對象是沃納梅克（Brad Wanamaker），他只與勇士簽下1年合約，金錢上的損失也能壓到最低。 

如果金州勇士想升上林書豪，那麼勢必得撤換一名現役球員，而最有可能開鍘的對象是沃納...
如果金州勇士想升上林書豪，那麼勢必得撤換一名現役球員，而最有可能開鍘的對象是沃納梅克 。（歐新社）

勇士在休賽季補進沃納梅克是希望他能站穩替補控衛一職，雖然防守效率不錯，然而進攻數據顯示他的成效不如預期，場均貢獻僅4.8分、2.6助攻，投籃命中率也僅35.5％、三分球22.2％。

安德魯斯透露，林書豪重返NBA的最大阻礙是傷病問題，過去NBA生涯中飽受傷勢所苦，本季也因背傷連續缺席5場比賽，而聖塔克魯茲勇士還剩最後2場例行賽，他必須繼續繳出好表現，才有可能獲得被提拔的機會。

勇士 林書豪 NBA

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