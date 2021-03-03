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NBA／2大狀元威廉森、愛德華也婉拒 灌籃大賽星光暗淡

體育新聞組╱綜合報導
愛德華拒絕參加灌籃大賽。（路透）
愛德華拒絕參加灌籃大賽。（路透）

NBA努力想讓7日的全明星賽及其相關活動更具吸引力，但卻發現不少球員興趣缺缺。據了解，鵜鶘隊的前年選秀狀元威廉森（Zion Williamson）已婉拒參加灌籃賽；去年選秀狀元、灰狼隊的愛德華（Anthony Edwards）也拒絕邀請。聯盟原先認為兩位前後選秀狀元一起參賽，可以吸引極高收視率。

今年的明星賽周末沒有太多新聞話題，尤其幾位超級球星表態反對舉辦，像是詹姆斯（LeBron James）和安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。

目前同意參加灌籃大賽的球員包括拓荒者的後衛西蒙斯（Anfernee Simons）、尼克菜鳥托平（Obi Toppin）和溜馬菜鳥史坦利（Cassius Stanley）。他們雖都具年輕的運動天賦，但缺乏號召力。

聯盟試圖爭取大咖參加。之前就已表態不參與活動的知名候選人還包括公牛球星拉文（Zach LaVine）、魔術前鋒葛登（Aaron Gordon）和拓荒者前鋒瓊斯（Derrick Jones Jr.）。

NBA也公布三分球大賽的參賽名單，其中柯瑞（Stephen Curry）將第7度出征，尋求個人生涯第2冠。名單中的布克（Devin Booker）也曾2018年奪冠；另一個值得注意的焦點是拉文，他將挑戰史上第一位同時擁有灌籃大賽冠軍和三分球大賽冠軍的球員。上屆冠軍希爾德（Buddy Hield）則未參加。

至於技術挑戰賽的參賽名單，分別是唐西奇（Luka Doncic）、保羅（Chris Paul）、柯文頓（Robert Covington）、佛西維奇（Nikola Vucevic）、藍道（Julius Randle）和沙波尼斯（Domantas Sabonis）。

灌籃大賽將在明星賽中場休息時進行，而三分球大賽和技能挑戰賽將在賽前舉行。

威廉森也無意參加。（路透）
威廉森也無意參加。（路透）

NBA 柯瑞 威廉

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