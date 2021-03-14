我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登被疑認知衰退 上台53天沒開記者會創百年紀錄

美防長首出訪 盼與亞洲盟邦對中國構成可靠威嚇

NBA／哈登特殊大三元創紀錄

體育新聞組╱綜合報導
哈登（中）加入籃網後拿下第7次大三元，也助隊避免連敗。（路透）
哈登（中）加入籃網後拿下第7次大三元，也助隊避免連敗。（路透）

前一場比賽遭獨行俠隊中斷連勝，籃網隊1日作客馬刺隊主場又遭遇苦戰，延長賽靠哈登（James Harden）與厄文（Kyrie Irving）聯手拿下11分，以124：113避免連敗，哈登拿下加盟籃網後的第7次大三元，且是改寫聯盟紀錄的特殊大三元。

籃網日前拉出8連勝，前一戰遭獨行俠以17分差距擊敗，這場比賽主控厄文回歸，又遭到馬刺後衛墨瑞（Dejounte Murray）於正規賽槍響前投進追平比數跳投，遭逼入延長賽。

哈登、厄文加布朗（Bruce Brown），聯手包辦延長賽的16分，助隊以11分差距止敗，哈登此戰進帳30分、15助攻、14籃板且0失誤，成為聯盟自1977年採計個人失誤以來，首位拿下至少30分、15助攻、10籃板而沒有發生任何失誤的球員。

這也是哈登加入籃網後拿下的第7次大三元，厄文說：「當哈登成為哈登時，讓我們的工作變得更容易，我們不得不去習慣這樣一位特殊球員，及打破紀錄這些事，我已經迫不及待跟他、團隊一起被載入球隊史冊。」

籃網中止在馬刺主場的17連敗，拿下球隊近19年來在聖安東尼奧的首勝，哈登說：「我只是找到試圖影響比賽的方法，不僅是得分而已，我們有很多人能把球投進框內，而我只是讓他們更輕鬆，這才是我該做的工作，以正確的方式面對比賽，不強迫任何事情。」

馬刺近來受到聯盟新冠肺炎安全協議影響，近兩周僅打3場比賽，目前陣中還有蓋伊、強森、懷特、瓦賽爾和韋瑟斯龐尚未歸隊，此役以德羅展（DeMar DeRozan）22分、11助攻表現最佳，投進關鍵一擊的墨瑞則有19分、8助攻。

厄文 馬刺 新冠肺炎

上一則

NBA／柯瑞吼隊友影片瘋傳 格林：他當然可以這麼做

下一則

NBA／後院挖出二戰砲彈 灰熊前鋒安德森家登上新聞版面

延伸閱讀

NBA／哈登沒假摔！「這球」裁判報告認雷納德進攻犯規

NBA／哈登沒假摔！「這球」裁判報告認雷納德進攻犯規

NBA／不忘德州舊情…哈登捐3000份免費餐點

NBA／不忘德州舊情…哈登捐3000份免費餐點
NBA／不忘舊情！休士頓暴風雪 哈登提供3000份免費餐點

NBA／不忘舊情！休士頓暴風雪 哈登提供3000份免費餐點
NBA／告別火箭前大演鬧劇 哈登願道歉

NBA／告別火箭前大演鬧劇 哈登願道歉

熱門新聞

林書豪(左)近日結束發展聯盟賽事。(取材自微博)

G聯盟抓到罵林書豪「新冠病毒」球員 將內部處理

2021-03-12 19:44
德尚博連續兩輪在第六洞不按常理打球，反而讓他最後奪冠。（Getty Images）

PGA／神！算出離洞口最近距離 高球「科學家」逆襲奪冠

2021-03-09 07:30
加藤優有「最正日本女棒球員」的稱號。（取材自Instagram）

別光看臉蛋！日本最美女棒球員加藤優喊聲：看看球技吧

2021-03-09 08:30
44歲的羅納度(左)與傳出懷孕消息的30歲女友洛克絲。 （路透）

足球／球星羅納度結紮10年 嫩女友懷孕 原來靠「這招」

2021-03-11 08:00
大坂直美曬比基尼照片。（取材自Instagram）

網球／大坂直美曬火辣比基尼照 球迷暴動了

2021-03-12 08:00
柯瑞與溜馬沙波尼斯置物櫃差異極大，讓不少球迷質疑難道連全明星賽都有「學長學弟制」？ （取材自推特＠Hoop Central）

NBA／明星賽大小眼？柯瑞的置物櫃超高級 他的長這樣…

2021-03-10 08:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
非洲裔男子打砸曼哈頓華埠店鋪 民眾拍照卻不報警

非洲裔男子打砸曼哈頓華埠店鋪 民眾拍照卻不報警
1400元周末入帳 使用Get My Payment可查看

1400元周末入帳 使用Get My Payment可查看
哈利梅根受訪後 英美人氣兩樣情

哈利梅根受訪後 英美人氣兩樣情
全美達成1億劑疫苗接種 美國不放AZ疫苗 他國短缺爆爭議

全美達成1億劑疫苗接種 美國不放AZ疫苗 他國短缺爆爭議
CNN：美國今年有望超越中國 奪回全球經濟火車頭地位

CNN：美國今年有望超越中國 奪回全球經濟火車頭地位