NBA／哈登特殊大三元創紀錄

哈登（中）加入籃網後拿下第7次大三元，也助隊避免連敗。（路透）

前一場比賽遭獨行俠隊中斷連勝，籃網隊1日作客馬刺 隊主場又遭遇苦戰，延長賽靠哈登（James Harden）與厄文 （Kyrie Irving）聯手拿下11分，以124：113避免連敗，哈登拿下加盟籃網後的第7次大三元，且是改寫聯盟紀錄的特殊大三元。

籃網日前拉出8連勝，前一戰遭獨行俠以17分差距擊敗，這場比賽主控厄文回歸，又遭到馬刺後衛墨瑞（Dejounte Murray）於正規賽槍響前投進追平比數跳投，遭逼入延長賽。

哈登、厄文加布朗（Bruce Brown），聯手包辦延長賽的16分，助隊以11分差距止敗，哈登此戰進帳30分、15助攻、14籃板且0失誤，成為聯盟自1977年採計個人失誤以來，首位拿下至少30分、15助攻、10籃板而沒有發生任何失誤的球員。

這也是哈登加入籃網後拿下的第7次大三元，厄文說：「當哈登成為哈登時，讓我們的工作變得更容易，我們不得不去習慣這樣一位特殊球員，及打破紀錄這些事，我已經迫不及待跟他、團隊一起被載入球隊史冊。」

籃網中止在馬刺主場的17連敗，拿下球隊近19年來在聖安東尼奧的首勝，哈登說：「我只是找到試圖影響比賽的方法，不僅是得分而已，我們有很多人能把球投進框內，而我只是讓他們更輕鬆，這才是我該做的工作，以正確的方式面對比賽，不強迫任何事情。」

馬刺近來受到聯盟新冠肺炎 安全協議影響，近兩周僅打3場比賽，目前陣中還有蓋伊、強森、懷特、瓦賽爾和韋瑟斯龐尚未歸隊，此役以德羅展（DeMar DeRozan）22分、11助攻表現最佳，投進關鍵一擊的墨瑞則有19分、8助攻。