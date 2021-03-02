我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2866萬 紐約州破165萬

加州撥66億 促早日重啟校園、面對面教學

NBA／唐西奇33分破魔術 球員卡飆460萬天價

體育新聞組／綜合報導
唐西奇繳出33分準大三元的成績，幫助獨行俠取勝。（路透）
唐西奇繳出33分準大三元的成績，幫助獨行俠取勝。（路透）

唐西奇（Luka Doncic）全場22投12中包括三分球10投5中，繳出33分10籃板9助攻的準大三元表現，搭配全隊6人得分雙位數的均衡火力，獨行俠1日在客場以130：124擊敗魔術。另一場比賽，76人前場遭騎士狙擊鏖戰至延長還是難逃敗，1日對溜馬重整旗鼓，再展東霸天實力，以130：114輕取對手。

波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）拿到17分10籃板3助攻，克萊柏（Maxi Kleber）13分6籃板3抄截2阻攻，布朗森（Jalen Brunson）替補展現高效率，13投9中得到24分6籃板3助攻；理查森（Josh Richardson）和柏克（Trey Burke）各拿到11分。

獨行俠上半場僅領先魔術3分，不過進入第三節，唐西奇和波爾辛吉斯聯手攻下19分，幫助球隊帶著9分領先進入第四節。

獨行俠持續猛攻，一度在比賽中取得18分領先。魔術沒有放棄，在最後讀秒階段追到5分差，但由於時間所剩不多，仍吞下4連敗。

此外，獨行俠新星唐西奇連兩年繳出MVP等級數據，其球員卡市場的行情也跟著水漲船高，近日傳出他親簽的新秀卡以460萬美元天價被收藏家收購。

美國記者羅弗爾（Darren Rovell）在推特表示，一位名叫費歐雷羅（Nick Fiorello）的收藏家以460萬美元購入此全球僅限一張的唐西奇簽名球卡。單張球卡460萬美元交易金額也寫下驚人紀錄，羅弗爾報導統計數據中顯示，這僅次於MLB傳奇曼托（Mickey Mantle）於1952年發行之球員卡，這張逸品交易價為520萬美元，在籃球員卡方面，原紀錄為詹姆斯（LeBron James）與安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）共同保有的180萬美元。

美元 美國 推特

上一則

足球／雇網軍黑梅西 巴薩前主席被捕

延伸閱讀

NBA／全世界只有這張！唐西奇親簽球卡 460萬天價出售

NBA／全世界只有這張！唐西奇親簽球卡 460萬天價出售
NBA／被批像稻草人…獨行俠想賣波爾辛吉斯？庫班否認

NBA／被批像稻草人…獨行俠想賣波爾辛吉斯？庫班否認
NBA／里拉德又無緣明星賽 歐尼爾鳴不平

NBA／里拉德又無緣明星賽 歐尼爾鳴不平
NBA╱唐西奇貢獻大三元 獨行俠第四節逆轉老鷹

NBA╱唐西奇貢獻大三元 獨行俠第四節逆轉老鷹

熱門新聞

高球名將老虎伍茲23日上午在加州洛杉磯郡單獨駕車，發生重大翻覆車禍，連人帶車衝下斷崖，翻滾到崖底，身受重傷，正在醫院搶救中。圖為2020年12月伍茲在佛州參加PNG大賽。(美聯社)

自駕翻車重傷 伍茲清醒了！官推發布術後進度

2021-02-24 02:20
林書豪。（取材自微博）

NBA／9年資歷老將 林書豪仍被戲稱「新冠病毒」

2021-02-26 19:42
林書豪。（取材自微博）

NBA／林書豪被叫新冠？G聯盟要查 勇士主帥用衣服相挺

2021-02-27 08:00
知名動畫「南方四賤客」2010年惡搞老虎伍茲夫妻，拿著高爾夫球桿互毆。（取材自YouTube）

高球／ 老虎伍茲12年前離奇車禍 意外引爆性醜聞

2021-02-23 20:11
皮朋(右)與前妻子拉莎。（Getty Images）

NBA／與小22歲已婚灰狼球員熱戀 皮朋前妻：很合理啊

2021-02-23 08:30
江宏傑（左）與福原愛（右）曾一起出席汽車活動。本報資料照片

福原愛摘婚戒搬回日本 中國瘋傳與江宏傑離婚？

2021-02-22 09:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
刺死鄭勇嫌犯被捕 犯案累累 25年前曾涉命案

刺死鄭勇嫌犯被捕 犯案累累 25年前曾涉命案
新「華人之光」金球獎最佳導演趙婷 澄清非億萬千金

新「華人之光」金球獎最佳導演趙婷 澄清非億萬千金
帳單、支票5天才送到 郵局大崩壞 民怨大爆發

帳單、支票5天才送到 郵局大崩壞 民怨大爆發
感染增5倍！CDC：變種病毒恐將大爆發 籲持續避疫

感染增5倍！CDC：變種病毒恐將大爆發 籲持續避疫
紐約市華埠 「麒麟金閣」1日起暫停營業

紐約市華埠 「麒麟金閣」1日起暫停營業