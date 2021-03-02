NBA／唐西奇33分破魔術 球員卡飆460萬天價

唐西奇繳出33分準大三元的成績，幫助獨行俠取勝。（路透）

唐西奇（Luka Doncic）全場22投12中包括三分球10投5中，繳出33分10籃板9助攻的準大三元表現，搭配全隊6人得分雙位數的均衡火力，獨行俠1日在客場以130：124擊敗魔術。另一場比賽，76人前場遭騎士狙擊鏖戰至延長還是難逃敗，1日對溜馬重整旗鼓，再展東霸天實力，以130：114輕取對手。

波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）拿到17分10籃板3助攻，克萊柏（Maxi Kleber）13分6籃板3抄截2阻攻，布朗森（Jalen Brunson）替補展現高效率，13投9中得到24分6籃板3助攻；理查森（Josh Richardson）和柏克（Trey Burke）各拿到11分。

獨行俠上半場僅領先魔術3分，不過進入第三節，唐西奇和波爾辛吉斯聯手攻下19分，幫助球隊帶著9分領先進入第四節。

獨行俠持續猛攻，一度在比賽中取得18分領先。魔術沒有放棄，在最後讀秒階段追到5分差，但由於時間所剩不多，仍吞下4連敗。

此外，獨行俠新星唐西奇連兩年繳出MVP等級數據，其球員卡市場的行情也跟著水漲船高，近日傳出他親簽的新秀卡以460萬美元 天價被收藏家收購。

美國 記者羅弗爾（Darren Rovell）在推特 表示，一位名叫費歐雷羅（Nick Fiorello）的收藏家以460萬美元購入此全球僅限一張的唐西奇簽名球卡。單張球卡460萬美元交易金額也寫下驚人紀錄，羅弗爾報導統計數據中顯示，這僅次於MLB傳奇曼托（Mickey Mantle）於1952年發行之球員卡，這張逸品交易價為520萬美元，在籃球員卡方面，原紀錄為詹姆斯（LeBron James）與安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）共同保有的180萬美元。