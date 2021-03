賈奈特。美聯社

近日推出自傳《KG: A to Z: An Uncensored Encyclopedia of Life, Basketball, and Everything in Between》,賈奈特(Kevin Garnett)也上各大節目打書,日前他出席知名脫口秀《吉米夜現場(Jimmy Kimmel Live!)》也透露自己私下趣味小故事。

個性陽剛霸氣且場上球風狂野張揚,賈奈特意外自爆,很喜愛薩克斯風天王肯尼·基(Kenny G)爵士音樂,當被交易到波士頓 ,主帥瑞佛斯(Doc Rivers)告誡自己,他有時太專注緊繃反倒適得其反,而賈奈特意外透過肯尼·基找到解方。

「我聽說肯尼·基音樂有弄蛇人般魔力,聽他演奏薩克斯風,我會坐在那,閉上眼,沉澱思緒,他的音樂帶給我前所未有的放鬆境界」,賈奈特說,而節目也請肯尼·基本人來相見歡,賈奈特也當面感謝說:「你的音樂幫助我度過無數夜晚。」