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NBA／全世界只有這張！唐西奇親簽球卡 460萬天價出售

體育新聞組／綜合報導
獨行俠新星親簽的新秀卡傳出以460萬美元天價被收藏家收購。 （取材自記者Darren Rovell推特）
獨行俠新星親簽的新秀卡傳出以460萬美元天價被收藏家收購。 （取材自記者Darren Rovell推特）

獨行俠新星唐西奇（Luka Doncic）連兩年繳出MVP等級數據，其球員卡市場的行情也跟著水漲船高，今傳出他親簽的新秀卡以460萬美元天價被收藏家收購。

美國記者羅菲爾（Darren Rovell）在推特表示，一位名叫費歐雷羅（Nick Fiorello）的收藏家以460萬美元購入了此全球僅限一張的唐西奇簽名球卡，其上還附有「LogoMan」，是球卡中最為稀有的圖章（Patch），該球員卡是由球員卡公司《Panini》發行的《National Treasures》系列中拆出。

唐西奇在19歲加盟達拉斯獨行俠後就展現其過人的天賦，除了年年入選明星賽，生涯首年也獲選為年度最佳新秀，本季出賽31場更繳出場均28.5分、8.4籃板、9.0助攻的MVP等級數據，在球員卡市場也是炙手可熱的對象。

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