NBA／全世界只有這張！唐西奇親簽球卡 460萬天價出售

獨行俠新星唐西奇(Luka Doncic)連兩年繳出MVP等級數據,其球員卡市場的行情也跟著水漲船高,今傳出他親簽的新秀卡以460萬美元 天價被收藏家收購。

美國 記者羅菲爾(Darren Rovell)在推特 表示,一位名叫費歐雷羅(Nick Fiorello)的收藏家以460萬美元購入了此全球僅限一張的唐西奇簽名球卡,其上還附有「LogoMan」,是球卡中最為稀有的圖章(Patch),該球員卡是由球員卡公司《Panini》發行的《National Treasures》系列中拆出。

唐西奇在19歲加盟達拉斯獨行俠後就展現其過人的天賦,除了年年入選明星賽,生涯首年也獲選為年度最佳新秀,本季出賽31場更繳出場均28.5分、8.4籃板、9.0助攻的MVP等級數據,在球員卡市場也是炙手可熱的對象。

JUST IN: Collector Nick Fiorello has purchased this Luka Doncic 1/1 for $4.6 million. pic.twitter.com/BziiWTrdfC