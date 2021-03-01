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NBA／中距離已死、中鋒被淘汰…面框低位 安比德打臉魔球

體育新聞組／綜合報導
安比德靠著較為「老派」的球風也在現今NBA殺出一片天。（路透）
安比德靠著較為「老派」的球風也在現今NBA殺出一片天。（路透）

近年進階數據分析的魔球潮流下普遍存在2大共識，一是中距離已死，二是中鋒是被淘汰的舊世代產物，而安比德（Joel Embiid）本季可說一舉打臉這2個說法。

打中鋒的安比德率76人，攻占東區龍頭寶座，且平均繳29.6分與11.2籃板成績，讓他躋身成為MVP熱門候選。更驚喜是，他打法更非僅為傳統印象的低位野獸。

安比德低位單打比例確實勇冠聯盟，比例高達34.5%，平均每次拿1.07分，更是以低位為主要進攻武器者之最，他低位卻非以背框為主，而是以面框打法居多。

安比德之所以面框低位效率如此驚人，在於他中距離威脅，不但善於藉此製造防守者犯規，場均獲11.9罰為聯盟之最，命中率更是令人咋舌的50.9%恐怖數字。

中距離有50.9%命中率有多驚人呢？以多數球迷眼中的中距離之王保羅（Chris Paul）而言，他本季命中率為52.5%，而杜蘭特（Kevin Durant）為52.3%。

安比德中距離能幾乎比肩保羅與杜蘭特，他本人顯然也沾沾自喜，直言多了中距離讓他無法被阻擋，「你守上來，我就是有辦法拿到罰球或殺到籃下，要是你後退守，我能急停中距離，這是我拿手絕活，這對我來說，再簡單不過」。

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