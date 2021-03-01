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NBA／連進致命2球 林書豪飆25分回歸

體育新聞組／綜合報導
林書豪回歸首戰高效率拿下25分助隊奪勝。（取材自林書豪IG）
林書豪回歸首戰高效率拿下25分助隊奪勝。（取材自林書豪IG）

因背傷連續缺席5場比賽，林書豪28日終於如同自己預告般順利回歸，他出賽33分鐘且繳出25分，幫助聖塔克魯斯勇士以109：104擊敗奧斯汀馬刺

此役直到倒數2分鐘還是98平手，接著林書豪連拿4分打破僵局，里斯（Isaiah Reese）最後也補上關鍵3分彈，勇士贏球後也拿到8連勝，排名躍居聯盟第2。

勇士總管總管麥爾斯（Bob Myers）與老闆拉卡柏（Joe Lacob）日前也抵達奧蘭多，至復賽隔離場地近距離觀察球隊表現，林書豪外陣中菜鳥曼尼恩（Nico Mannion）表現也相當出色，本場得到27分。

NBA賽事方面，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）此役力壓快艇雙星，展現巨星價值包辦了全隊所得的最後22分中17分，率公鹿以105：100上演精采逆轉秀。

雷納德（Kawhi Leonard）倒數4分01秒投進中距離，快艇領先4分，孰料這之後竟未能再有任何分數進帳，安戴托昆波則接管戰局連拿7分，隻手擊沉快艇。

安戴托昆波此役猛砍36分且摘下14籃板，米道頓（Khris Middleton）獲19分、8助攻，缺席過去10場回歸的哈勒戴（Jrue Holiday）只打18分鐘，發揮有限。

快艇方面，雷納德拿25分、9籃板，喬治（Paul George）得到16分與籃板助攻各7，但命中率並不理想，全場21投僅7中，球隊近5戰吞3敗，狀況不佳。

安戴托昆波隻手遮天展現球星價值，包辦比賽末段得分擊沉快艇。（美聯社）
安戴托昆波隻手遮天展現球星價值，包辦比賽末段得分擊沉快艇。（美聯社）

勇士 林書豪 馬刺

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