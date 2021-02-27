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NBA／林書豪被叫新冠？G聯盟要查 勇士主帥用衣服相挺

體育新聞組／綜合報導
林書豪。（取材自微博）
林書豪。（取材自微博）

華裔球星林書豪發文稱，即使在NBA擁有9年資歷，還是會被叫「新冠病毒」，這篇貼文引起廣大迴響，他所屬的G聯盟也宣布將展開調查。

林書豪在Instagram發長文，為亞裔被種族歧視的行為發聲。「身為美國亞裔並不代表沒有歷經過貧窮和種族歧視。」林書豪強調，他雖然是擁有9年NBA資歷的老將，仍無法保護他在球場上被戲稱是新冠病毒（coronavirus）。

「The Athletic」記者夏拉尼亞（Shams Charania）26日稍早透露，NBA發展聯盟決定對林書豪在場上遭歧視性言論展開調查。

林書豪所交命的聖克魯茲勇士隊，目前戰績與其他三隊並列第四。金州勇士主帥柯爾(Steve Kerr)26日在賽前也力挺林書豪：「我支持聯盟調查此事，支持他反對種族歧視的言論，那些針對亞裔美國人群體的種族歧視太可笑了。」「我真的無法理解那些種族歧視的人，我必須稱讚林書豪敢於發聲。」 

眼尖球迷也發現，柯爾在記者會上穿上金恩博士(Martin Luther King, Jr.)演說「我有一個夢想」中的一段話，「是時候實現所有人的公平正義(Now is the time to make justice a reality for all.)。」

柯爾曾表示，相當佩服林書豪願意拋下自尊加入發展聯盟，也願意花時間去關注他的表現。

柯爾26日身穿寫有馬丁路德名言的上衣。（取材自推特）
柯爾26日身穿寫有馬丁路德名言的上衣。（取材自推特）

種族歧視 林書豪 NBA

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