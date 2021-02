NBA／林書豪被叫新冠？G聯盟要查 勇士主帥用衣服相挺

華裔球星林書豪 發文稱,即使在NBA 擁有9年資歷,還是會被叫「新冠病毒」,這篇貼文引起廣大迴響,他所屬的G聯盟也宣布將展開調查。

林書豪在Instagram發長文,為亞裔被種族歧視 的行為發聲。「身為美國亞裔並不代表沒有歷經過貧窮和種族歧視。」林書豪強調,他雖然是擁有9年NBA資歷的老將,仍無法保護他在球場上被戲稱是新冠病毒(coronavirus)。

「The Athletic」記者夏拉尼亞(Shams Charania)26日稍早透露,NBA發展聯盟決定對林書豪在場上遭歧視性言論展開調查。

The NBA G League is opening an investigation into guard Jeremy Lin’s statements that he has been called, “Coronavirus,” on the G League court, source tells @TheAthletic @Stadium. Lin is playing for Golden State’s affiliate, Santa Cruz.