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NBA／杜蘭特傷未癒確定不打明星賽 由沙波尼斯替補

體育新聞組╱綜合報導
杜蘭特確定不會參加明星賽。（美聯社）
杜蘭特確定不會參加明星賽。（美聯社）

即使獲得最高票，NBA明星賽東區隊長布魯克林籃網隊前鋒杜蘭特（Kevin Durant）確定不會參賽。這位布魯克林籃網隊球星將因腿筋受傷，直至明星賽結束都不會上場。

NBA主席席佛（Adam Silver）點名印第安納溜馬隊前鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）取代杜蘭特，在3月7日於亞特蘭大舉行的2021年NBA全明星賽中登場比賽。

這是沙波尼斯連續第二年入選NBA全明星隊。在本賽季30場比賽中，他場均貢獻21.5分，11.7個籃板居聯盟第五位，並創造生涯新高的5.7次助攻。與密爾瓦基公鹿隊的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、丹佛金塊的約基奇（Nikola Jokić）和紐約尼克隊的藍道（Julius Randle）並列場均至少20分、10籃板和5助攻的球員。

立陶宛籍的沙波尼斯在NBA效力5年，本季24次雙十名列聯盟第二，並曾有3次大三元表現。《ESPN》薪資專家馬克斯（Bobby Marks）也補充，沙波尼斯遞補入選全明星賽後也滿足合約中激勵條款，讓他預計得到130萬美元的額外獎金。

由於左腿筋拉傷，杜蘭特無法參加NBA全明星賽，並錯過最近6場比賽。他在本季19場比賽中平均得到29.0分、7.3個籃板和5.3次助攻。杜蘭特被選為NBA全明星賽先發和隊長，這是他第11次入選全明星。

根據NBA規定，當入選明星賽的球員無法參加比賽時，主席應從與被替換球員相同聯盟中選擇一名替換球員。杜蘭特和沙波尼斯都為東區球隊效力。

杜蘭特的明星賽先發位置則將由名列明星賽後補的波士頓塞爾蒂克隊前鋒泰托姆（Jayson Tatum）取代。根據NBA規則，受傷的明星賽先發球員將由NBA明星賽選秀先發名單中相同聯盟和相同位置組的明星替補球員取代。

沙波尼斯（左）取代杜蘭特在明星賽出場。（美聯社）
沙波尼斯（左）取代杜蘭特在明星賽出場。（美聯社）

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